Ženatý porotca Talentu Jakub Prachař: Na finále si privedie milenku

Ukáže ju pred všetkými! Porotca šou Česko Slovensko má talent Jakub Prachař (36), ktorý sa rozvádza s manželkou Agátou Prachařovou (34), už od leta randí s topmodelkou Denisou Dvořákovou (28).

Nie je síce žiadnym tajomstvom, že dvojica spolu trávi voľné chvíle, to, že sú spolu, však oficiálne zatiaľ nepotvrdili. Zlom má nastať už dnes počas finále šou. Podľa informácií Nového Času totiž porotca príde na slávnostný večer spolu so svojou novou láskou.

Medzi Jakubom a Agátou Prachařovcami to škrípe už poriadne dlho a ich rozvod je na spadnutie. Pred pár mesiacmi sa prevalilo, že porotca Česko Slovenko má talent sa dal dokopy s topmodelkou Denisou Dvořákovou, ktorá v máji tohto roka priznala rozvod s futbalistom Martinom Hromkovičom. Iskra medzi nimi mala preskočiť na au­gus­tovom finálovom večere Elite Model Look v Prahe.

No hoci si spolu užívajú svoj vzťah, na žiadnej spoločenskej akcii ešte neboli ruka v ruke a nedali tak pred všetkými najavo, že patria k sebe. To sa má zmeniť už dnes. „Jakub príde na sobotňajšie finále s novou láskou Denisou,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja. Prachař, ktorý je oficiálne stále ženatý a s manželkou Agátou má dvojročnú dcérku Miu, tak aj pred televíznymi kamerami potvrdí, že už je oficálne zadaný.

Minulý rok bol pritom na finále šou ešte so svojou manželkou. O hrkútaní, chichotaní sa či nežnom túlení však nemohlo byť ani reči. „Už vtedy to medzi nimi škrípalo, všimli si to viacerí, ktorí tam vtedy boli. Po skončení finále sa medzi sebou skoro vôbec nebavili,“ dodal zdroj Nového Času. Treba však povedať, že aj Agáta, ktorá spočiatku svojej sokyni v láske posielala štipľavé odkazy, už nemieni svoje manželstvo zachraňovať.

Nedávno si vytvorila profil na internetovej zoznamke. „Do baru nechodím, tak kde inde sa zoznámiť? Avšak, nepoviem, kto to je. Chcem si to nechať čo najdlhšie pre seba,“ povedala českému Blesku modelka, ktorá sa o pár hodín neskôr na svojom profile na sociálnej sieti pochválila videom, kde ju neznámy muž drží za stehno počas jazdy autom.