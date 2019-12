Otvorenie zimnej sezóny na Štrbskom Plese: Mikuláš priniesol do Tatier lyžovačku

Tomu sa povie skvelý darček pre milovníkov snehu. Na Štrbskom Plese sa od piatka rána lyžuje.

Čerstvo zasnežené zjazdovky si prišli vyskúšať nadšenci zo všetkých kútov Slovenska a tiež Česi i Poliaci. Sezónu odštartoval symbolicky Mikuláš na lyžiach – a niektorých nadšencov zimných radovánok aj obdaroval.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na Štrbskom Plese včera spustili dve zjazdovky a dva vleky. „Je to skoro až neuveriteľné, ale takto pred týždňom, keď sme tu otvárali zimnú sezónu, na našich svahoch nebolo vôbec snehu. Počasie nám však pomohlo, po malom snežení prišli mrazy a mohli sme začať naplno striekať technický sneh. Dnes sú obe zjazdovky v super kvalite a verím, že za pár dní sprevádzkujeme aj Solisko a Furkot,“ pochválil sa vedúci lyžiarskeho strediska na Štrbskom Plese Peter Tomko.

Prví na vlek nastúpili turisti - Mikuláš na lyžiach. Ešte pred tým však nedočkavým návštevníkom rozdal darčeky. Tým úplne prvým sa dokonca ušiel aj prípitok. „Alkohol na lyžovačku nepatrí, malé množstvo na zahriatie alebo takýto prípitok nie je až taký nebezpečný, ale naozaj sa treba alkoholu pri lyžovaní a celkovo pri športe vyhýbať,“ poučil nás Jaro Švorc z Tatranskej horskej služby s tým, že na svahu sa treba správať zodpovedne.

Okrem Štrbského Plesa, kde sa začalo lyžovať už v piatok, začnú v Tatrách cez víkend lyžovať aj v Ždiari a v Jasnej. Na budúcu nedeľu sa začne s lyžovačkou aj v Tatranskej Lomnici. Lyžovačku si prišla užiť aj Petra z Hodonína (41). „Nemohla som si to dať ujsť,“ prezradila nadšene.

Peter (38) si prišiel zalyžovať aj s dcérkou Hankou (4) až z Bratislavy: „Dcéra si to už včera skúšala s manželkou, aby sa osmelila na svah, a ide jej to super.“ Z Poľska sa na Štrbské Pleso vybrali žiaci zo športovej školy v Zakopanom. „Sme tu na sústredení a niektorí aj na pretekoch. My sme skokani na lyžiach a naberáme tu kondičku,“ pochválili sa Viktória (15) a Dominik (15).

Ceny lístkov

Pri pokladnici:

Denný lístok:

- 25 € dospelý

- 20 € junior a senior

- 18 € dieťa

Cez Gopass ticket: 23 €/19 €/17 €

Cez eshop Gopass: 22 €/18 €/16 €