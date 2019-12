Dokáže Barteková opäť dosiahnuť skvelý úspech? V Tokiu chcem zopakovať Londýn!

To by brala všetkými dvadsiatimi! Jedna z tých slovenských športovcov, ktorí už majú istotu štartu na budúcoročnej olympiáde, Danka Barteková vie, že ju čaká riadna fuška, keď bude chcieť v Tokiu zopakovať Londýn.

Znamená to, že na strelnici vystrieľa medailu a uspeje vo voľbách do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

„Ono by to bolo absolútne perfektne, keby to tak vyšlo. Sama si to želám, len som to ešte nahlas nevyslovila,“ prezradila Danka, ktorá na londýnskej olympiáde získala bronz v skeete a vo voľbách dostala spomedzi 21 kandidátov najviac hlasov – 2 295 z 6 923 odovzdaných. Odvtedy zarezáva v šiestich komisiách MOV, jednej dokonca šéfuje, a to koordinačnej komisii pre zimnú olympiádu mládeže 2020.

„V Tokiu to bude ťažšie. Riadne sú skresané pravidlá na predvolebnú kampaň každého kandidáta,“ pokračovala Danka, ktorej kandidatúru podporil Slovenský olympijský a športový výbor. Opäť sa budú voliť štyria noví členovia na osem rokov, teda do skončenia OH 2028 v Los Angeles, a právo voliť majú len športovci, ktorí budú súťažiť v Tokiu. „Ja mám našťastie súťaž hneď v úvodných dňoch olympiády, takže potom sa sústredím na predvolebnú kampaň, ktorá bude pozostávať z rozprávania sa s každým účastníkom,“ naznačila Slovenka, čo ju v dejisku OH neminie.

Medzinárodný olympijský výbor zverejnil vo štvrtok mená 30 kandidátov do volieb do komisie športovcov. Na zozname je 20 mužov a 10 žien z 19 letných športov. Najviac kandidátov je tradične z plaveckých športov (6) a z atletiky (5), nasledujú športová streľba a jachting (po 2), triatlon, bedminton, karate, bedminton, moderný päťboj, basketbal, pozemný hokej, kanoistika, hádzaná, ragby, veslovanie, volejbal, tenis, šerm a cyklistika (po 1).