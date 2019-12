Predčasne prepustený zemplínsky kráľ Vareha: Na Mikuláša vyfasoval monitorovací náramok na nohu

Už je pod kontrolou! Na slobodu predčasne prepustený Mikuláš Vareha (57) odvčera nosí monitorovací náramok.

Samozvaný zemplínsky kráľ si na novú súčasť svojho života zvyká veľmi dobre. Podľa vlastných slov mu umožní alibi, keďže je stále v podmienke. Tento bývalý policajt nezabudol pripomenúť, že so svojím meninovým darčekom sa cíti slobodnejšie.

Na trebišovský súd, kde mu náramok pripevnili na nohu, prišiel Mikuláš Vareha so svojou družkou Danielou v presne dohodnutý čas. „Sloboda je dobrá vec, no som prekvapený, že mi dali len jeden náramok. Chcel som až štyri, na obe ruky i nohy, lebo nikdy neviete, čo keď niektorý vypovie poslušnosť. Vysvetlili mi však, že zatiaľ dali jednej osobe najviac dva, tak popremýšľam, či dodatočne si nevypýtam aspoň ten druhý,“ povedal Vareha, podmienečne prepustený na slobodu, ktorý si v sabinovskej base z 12 rokov odpykal takmer deväť.

Podmienku má ešte 6 rokov a náramok by mal nosiť tri. „Ubezpečili ma, že stopercentne funguje, no uvidí sa až v praxi,“ pokračoval tento Zemplínčan, ktorý je ako bývalý policajt už vo výsluhovom dôchodku a mesačne berie penziu okolo 300 eur. Keď bol vo väzení, len na stravu vraj potreboval 600 eur a ďalších 500 na telefonovanie. Zatiaľ čo sedel, jeho partnerka spotrebovala až 27 veľkokapacitných tlačiarní, 21 počítačov a 7 elektrocentrál!

„So mnou problémy nebudú, nie som ten typ. Dostal som pokyny na obsluhu, no ešte ich musím preštudovať. Toto zariadenie je v spojení s operačným strediskom, kde musím volať, keby bol nejaký problém, alebo vypadával signál. Zhruba osem hodín sa to nabíja a vydrží v prevádzke 16 hodín, s náramkom môžem aj plávať, no so zariadením nie,“ uviedol Vareha, ktorý však isté problémy nevie vylúčiť. „Bývam blízko maďarskej hranice, čo by pri silnejšom signále zo zahraničia mohol byť tiež istý oriešok,“ uzavrel.