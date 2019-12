Hantuchová je pripravená na vážny vzťah: Svadbu chce mať v Modrom kostolíku!

Nechala nazrieť do svojho súkromia. Tenisová hviezda Daniela Hantuchová (36), ktorú pred pár dňami v Prahe načapali na romantickom rande s českou hokejovou ikonou Jaromírom Jágrom (47) priznala, že túži po veľkej rodine.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Daniela v relácii RTVS „V dobrej spoločnosti“

Bývalá piata hráčka svetového rebríčka chodí do Modrého kostolíka vždy, keď je na Slovensku. „Vždy si vtedy nájdem čas sa tu nielen zastaviť, ale aj si nájsť chvíľu pre seba. Ten život na cestách ma naučil, že keď sa chcem niečo o sebe dozvedieť, tak v tichu. Babička bývala blízko, tak som tu často chodila,“ povedala D. Hantuchová a dodala: „Krásne by bolo možno mať svadbu práve tu.“

Jaromír Jágr a Daniela Hantuchová: Bude z nich najkrajší športový pár sveta?!

Zabiják vzťahov

Hoci počas kariéry prežila niekoľko románikov, všetky pre jej veľkú vyťaženosť skrachovali. „Ten život, ktorý tráviš s partnerom, je na hotelových izbách, letiskách a to je zabiják vzťahov. Všetko bolo o mne a to je nezdravé, muž trpí, jeho ego. Reálny vzťah mať počas kariéry je takmer nemožné. Som si vedomá tých vecí, ktoré som si pestovala v jednom smere, až teraz po kariére zisťujem, o čom je reálny vzťah. Vtedy som sa zlepšovala v športe, teraz v niečom inom,“ priznala jedna z najkrajších športovkýň sveta.

Krízy riešila tréningom

Daniela prežila počas kariéry aj viacero osobných kríz. Poznačil ju najmä rozchod rodičov. „Prestala som si vážiť niektoré veci, napríklad prvé kolá. Písalo sa o mne, že mám anorexiu, ani som nevedela, čo to je. Problémy zvonka som riešila ešte väčším tréningom. Vrátila som sa teda na začiatok, zabudla som, kde som bola, čo som bola.

Bola osamelá

Dlhé roky na Tour sa nezvládali ľahko. „Ku koncu kariéry som sa cítila osamelá, a to veľmi. Hotelová izba, stále to rovnaké. Odkedy som skončila, aj keď nemám partnera, necím sa osamelá,“ pokračovala Daniela, z ktorej je úspešná komentátorka tenisových prenosov. S o 11 rokov starším Jágrom má veľa spoločného. Aj on je úspešný športovec a túži po rodine. Kto vie, ako sa ich príbeh vyvinie, ale môže vyústiť v česko-slovenskú love story desaťročia!