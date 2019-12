Vyskúšal si atmosféru NHL: Országh bol na stáži u trénera vtipkára!

Vrátil sa do známeho prostredia, ale už nie ako hráč, ale ako tréner! Ambiciózny bývalý kouč Slovana, Banskej Bystrice i národného tímu Vladimír Országh (42) bol na trénerskej stáži v mužstve Nashville Predators. Práve farby tohto klubu hájil ako aktívny hráč v sezónach 2001 - 2004!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po konci pôsobenia bratislavského Slovana v KHL si dal tréner Vladimír Országh prestávku od aktívneho koučovania v klube a rozhodol sa ísť vzdelávať do zámoria. Už v lete bol v zámorí na jednom pobyte a pred pár dňami sa vrátil zo stáže v tíme NHL Nashville Predators.

„Mojou ambíciou bolo ísť ešte pred sezónou na stáž počas kempu nováčikov alebo do hlavného kempu na farmu v AHL. Predostrel som to niekoľkým tímom, ale nikde som neuspel. Nikto nebol stotožnený s tým, že by som tam pobudol tri mesiace, dostal by som ich know-how a potom by som odišiel. Vyšla mi až ministáž v Nashville. Vybavoval mi ju jeden z asistentov v trénerskom štábe Dan Muse. Stretli sme sa s ním vo Windsore na seminári a hlavný kouč Predators Peter Laviolette mu to odobril, aby som prišiel aj počas sezóny,“ vyjadril sa pre denník Šport Országh, ktorý pobudol v zámorí niekoľko dní. Pod krídla si ho zobral práve kouč Laviolette, ktorý má aj zmysel pre humor, veď nedávnoo poskytol médiam rozhovor v maske býka!

„Videl som tri zápasy Nashvillu proti Chicagu, Winnipegu a Vancouveru. Pootvorili sa mi dvere do trénerskej kuchyne v NHL. To, čo som robil v Nashville, nazývajú v Amerike ,shadowing‘, tieňovanie trénerov. Kouča Lavioletta som predtým osobne nepoznal. Pred štyrmi rokmi som však videl jeho prezentáciu o prechode stredným pásmom. Veľa vecí som z toho využíval aj počas môjho trénerského pôsobenia v Banskej Bystrici.“ Országh už počas hráčskeho pôsobenia vedel, že v zámorí pracujú v tímoch na maximálnych detailoch.

„Hlavný kouč má vo svojom tíme štyroch asistentov a dvoch videokoučov. S nimi som preberal, čo hľadajú počas zápasov. Informácie sceľujú, aby mali tréneri všetko potrebné. NHL je vpredu v tom, ako narábajú s absolútnymi detailmi,“ doplnil Országh, ktorý si pochvaľuje stáž v zámorí. „Mne ide na seminároch v Kanade a na stážach vo Fínsku a teraz v Nashville o to, aby som nabral čo najviac poznatkov. Mimoriadne ma zaujíma, do akých detailov idú až v rozvoji hráčov. Otvára mi to oči. Keď zaspíte dobu, ťažko to budete doháňať. Chcel som využiť čas na to do decembra a uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ dodal Országh.