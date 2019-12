Párty supermodelky Michaely Kocianovej: S kamarátkou uviedli vlastnú luxusnú značku

Kráska Michaela Kocianová (30), ktorá už dlhé roky kraľuje prehliadkovým mólam a magazínom po celom svete, ochutnala aj z iného profesijného chlebíčka.

Momentálne ju okrem modelkovských povinností zamestnáva aj jej nová módna značka, ktorú založila so svojou kamarátkou Farah. Svoje dlhoročné skúsenosti vo svete módy sa tak rozhodla šikovná Michaela zúžitkovať a práve vo štvrtok podvečer uzrela na Slovensku svetlo sveta jej prvá kolekcia.

Rodáčka z Trenčína Michaela Kocianová má za sebou stovky módnych prehliadok a fotení pre tie najprestížnejšie svetové značky ako Prada, Dior, Valentino, Chanel a i. Bola dokonca jednou z modeliek, ktoré mali tú česť predvádzať pre svetoznámu značku spodného prádla Victoria Secret. Svoje bohaté skúsenosti sa rozhodla nie tak dávno pretaviť do novej profesie. A tou sa stalo módne návrhárstvo. So svojou kamarátkou Farah sa totiž rozhodla založiť značku Farah X Michaela K., ktorá ponúka to najlepšie z najlepšieho.

Napriek tomu, že musela Michaela tráviť veľa času v Turecku, kvôli pripravovaným produktom, výsledok stojí za to. "Cesta k vytúženému cieľu bola ťažká a dlhá. Hlavne ten proces, kedy vidíme kúsky, ktoré sa reálne vedia nosiť a predávať," povedala Novému Času Kocianová. Na trh tak uviedli spoločne kvalitné oblečenie, ktoré ulahodí nejednej dáme. Aj keď mala Kocianová obavy, vyzerá to tak, že dobehla do úspešného konca. "Svojej značke prajem veľa úspechov, hlavne asi, nech sa pohodlne nosí a veľa spokojných zákazníkov," priznala Miša, ktorá už pracuje na navrhovaní novej kolekcie. Tú pilotnú prvú kolekciu predviedla v Španielskej sále Pražského hradu, kde jej modely obliekali súťažiaci z modelingovej súťaže Elite Model Look, ktorej je ambasadorkou.

Po úspešnom uvedení značky v Čechách sa kráska presunula aj so svojou kamarátkou Farah na Slovensko. Práve vo štvrtok večer sa prominentní hostia zhromaždili v jednom z luxusných obchodov v Bratislave, kde si mohli pozvaní hostia prvýkrát pozrieť módne kúsky z dielne Kocianovej. Na párty, kde tieklo šampanské potokom sa ukázalo niekoľko známych tvárí, medzi inými lekárka Alena Pallová, misska z roku 2002 Eva Verešová, miss z roku 1998 Karolína Čičátková, či miss z roku 2007 Veronika Husárová. Medzi hosťami nechýbal ani Kocianovej dlhoročný kamarát Bruno Ciberej, ktorý sa však kvôli rannému vysielaniu, ktoré má v televízii Joj dlho nezdržal. Michaelu však prišiel podporiť aj manažér Adriany Sklenaříkovej, Miro Šimonič. Po úvodných príhovoroch a predstavení novej značky sa hostia s hlavnými hviezdami večera, ktorými Kocianová s kamarátkou Farah rozhodne boli zabávali do neskorých večerných hodín.