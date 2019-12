Obyvateľka prešovského paneláku opísala hrozný výbuch: Suseda kričala, nemohla som jej pomôcť

Výbuch v dvanásťpodlažnej bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove si podľa posledných správ hasičov a polície vyžiadal päť obetí.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Nešťastie si zatiaľ podľa záchrannej zdravotnej služby vyžiadalo viac ako 40 zranených. Budove hrozí zrútenie, hasiči bojujú s požiarom na niekoľkých poschodiach. V Prešove je vyhlásená mimoriadna situácia. Ako informovalo Prezídium HaZZ na sociálnej sieti, zasahujúci hasiči už pomocou výškovej techniky evakuovali všetky osoby, ktoré videli. Vnútri budovy naďalej horí a valí sa z nej dym. Posledné tri poschodia budovy úplne vyhoreli, strecha je otvorená.

Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove ošetrila v súvislosti s tragédiou doposiaľ deväť osôb. Z nich sú zatiaľ dvaja hospitalizovaní na oddelení úrazovej chirurgie s poraneniami hrudníka, hlavy a členka. Jedno dieťa s matkou je hospitalizované na oddelení pediatrie. Nikto zo zranených nie je v ohrození života. „Pre pacientov, ktorým bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť a ich zdravotný stav nie je život ohrozujúci a ktorí prišli o strechu nad hlavou. sme pripravili zhromaždisko v priestoroch Dentálnej hygieny na 1. poschodí," uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.„Cítili sme plyn, musela som pootvárať všetky okná. Začali sme to riešiť. So susedom sme volali domovému dôverníkovi. Nebol doma, ale povedal, že zistí, čo sa deje.Vrátila som sa preto do bytu a išla som spať, lebo som po nočnej.uviedla Silvia Hrebeňárová, ktorá bývala na 10. poschodí.Mne hasiči pomohli cez okno,“ dodala s tým, že po ňu prišla kamarátka a bývať pôjde k mame.

vyhlásila primátorka mesta Andrea Turčanová, ktorá prišla na miesto tragédie. „Ľudia sa zhromažďujú na Základnej škole DSA Mukačevská a na ZŠ Prostějovská, kde bude aj zberné centrum. Zabezpečujeme pre nich poradenskú službu. V akcii sú pripravení hasiči a záchranári. Zabezpečili sme aj náhradné ubytovanie v okolitých internátoch a voľných kapacitách miestnych penziónov,“ uviedla primátorka.Obyvatelia sú evakuovaní do škôl v blízkom okolí. Na príjem evakuovaných sa pripravuje aj budova Červeného kríža, uviedla na svojej facebookovej stránke polícia. Zároveň žiada o trpezlivosť a spoluprácu vodičov v Prešove, kde sa komplikuje dopravná situácia pre prebiehajúci zásah záchranárskych zložiek. Prešovská polícia ponúkla pre vlastníkov zničených bytov a ďalších obetí tejto tragédie 200 lôžok v policajnej škole a ubytovni na Popradskej ulici v Košiciach. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo v Prešove centrum sústredného sociálneho zabezpečenia.

Do Prešova smeroval aj pátrací záchranársky tím MUSAR zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline (Modul pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí) na vyhľadávanie osôb zo závalov, ťažká technika zo Záchranných brigád HaZZ v Humennom a Žiline a štábne vozidlo HaZZ z Košíc. Pomáhať ide aj sedem ľudí zo záchrannej banskej služby z Prievidze, informovala hovorkyňa Hornonitrianských baní Prievidza Adriana Siváková. Sú podľa nej odborne školení, dokážu vykonávať špeciálne práce v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí.Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s mestom ponúkol dočasné núdzové bývanie pre udalosťou postihnuté rodiny a obyvateľov. Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, v kontakte sú s krízovým štábom a hľadajú ďalšie možnosti, ako pomôcť. Krajská samospráva zároveň pracuje na vyčlenení finančných prostriedkov na zmiernenie následkov tragédie. Informácie o núdzovom ubytovaní poskytujú pracovníci Mestského úradu v Prešove na tel. čísle: 051 3100 101.Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom. Číslo transparentného účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229, Variabilný symbol: 6122019