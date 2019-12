Aj prokurátor Palovič mal byť v kontakte s Kočnerom: Pozastavili mu výkon funkcie

Prokurátorovi Bystríkovi Palovičovi pozastavil generálny prokurátor Jaromír Čižnár dočasne výkon funkcie.

Pre agentúra SITA to potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. „Proti prokurátorovi Bystríkovi Palovičovi bolo začaté disciplinárne konanie na základe návrhu krajskej prokurátorky v Bratislave dňom 8. 11. 2019. Generálny prokurátor rozhodnutím zo dňa 8. 11. 2019 menovanému dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátora, a to s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia menovanému (13. 11. 2019) až do právoplatného skončenia disciplinárneho konania,“ povedala.



Prokurátorovi Palovičovi ešte v lete tohto roku zaistili policajti mobilný telefón. Dôvodom bola komunikácia s viacnásobne stíhaným podnikateľom Marianom Kočnerom. Palovič v minulosti dozoroval stíhanie opozičného poslanca Gábora Grendela pre daňový delikt, generálna prokuratúra neskôr obvinenie zrušila. Rovnako dozoroval aj stíhanie Daniela Lipšica pre zverejnenie informácií o podozrivých prevodoch Mariana Kočnera, stíhanie však bolo zastavené.