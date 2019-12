Bratislavčania, pozor: Mesto upozorňuje na zmenu trás električiek

Bratislavské električky budú jazdiť novými trasami pre ďalšiu etapu modernizácie karloveskej radiály a rekonštrukcie na Záhumeniciach, Blumentáli a Americkom námestí.

TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová. Zmena bude v platnosti do začiatku budúcoročných rekonštrukcií tratí, ktorá sa očakáva v jarných mesiacoch budúceho roka.

Nové trasovanie liniek sa dotkne linky číslo 1. Tá bude jazdiť na trase Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Nám. Ľ. Štúra - Šafárikovo námestie - Námestie SNP - Obchodná - Hlavná stanica. Linka číslo 3 bude jazdiť cez Petržalku, Šafárikovo námestie, Špitálsku, Blumentál, Račianske mýto, ŽST Vinohrady a Raču. Električka číslo 4 pôjde trasou Karlova Ves - Most SNP - Šafárikovo nám./SND - Špitálska - Trnavské mýto - ŽST Nové Mesto. Na Zlaté Piesky bude premávať každý druhý spoj.

Posilová linka číslo 7 bude v špičkách pracovných dní jazdiť na trase Hlavná stanica - Blumentál - Račianske mýto - ŽST Vinohrady - Rača. Poobede budú spoje končiť na ZŠT Vinohrady. Električka číslo 9 pôjde cez Karlovu Ves, tunel, Obchodnú, Blumentál, Trnavské mýto a Ružinov.

Všetky linky majú rovnaký interval, štyri minúty v rannej a poobednej špičke, päť minút v "sedle" medzi špičkami a sedem a pol minúty cez víkendy. "Ešte pred niekoľkými rokmi jazdila každá električková linka iba raz za 12 minút, cez víkendy dokonca iba raz za 20 minút. Keďže na vybraných tratiach budú jazdiť dve linky, znamená to, že na spoj prakticky nebude potrebné dobiehať, lebo o chvíľu príde ďalší. Oproti súčasnosti nasadíme do premávky až o desať percent viac električiek," dopĺňa predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.

V súvislosti so spustením premávky dôjde aj k premenovaniu zastávok v Karlovej Vsi a Dúbravke. Zastávka Damborského sa zmení na Záluhy, zastávka Karlova Ves sa zmení na Kútiky, zastávka Miestny úrad Karlova Ves sa zmení na Námestie svätého Františka, uvádza DPB. Zmení sa aj názov zastávky Polus City Center na Miestny úrad (MiÚ) Nové Mesto.

Karlovu Ves obslúžia linky 4 a 9. Budú jazdiť priamo a dvakrát častejšie. "Linka 4 bude po otvorení trate do Dúbravky predĺžená na konečnú Pri kríži. Linka 9 zostane premávať po zastávku Karlova Ves, po novom premenovanú na Kútiky. Zmeny sa však dotknú všetkých električkových liniek," poznamenal DPB. Dôjsť by malo aj k posilneniu autobusu X5 medzi Borskou a obratiskom Pri kríži. Autobusy do Dúbravky by podľa dopravného podniku mali jazdiť každé štyri minúty.

"Predstavené linkové vedenie je zároveň prípravou na plánovanú jarnú výluku v Rači tak, aby súčasné trasovanie mohlo zostať v platnosti aj počas tejto výluky a nemuselo Bratislavčanov zaťažovať ďalšími zmenami," uvádza ďalej dopravný podnik a tým odôvodňuje aj to, prečo nebolo možné prevádzkovať "tradičnú" električkovú linku číslo 5.

Dopravný podnik informuje, že definitívna podoba linkového vedenia bude stanovená po ukončení tretej a štvrtej etapy modernizácie karloveskej radiály.