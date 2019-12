Mladík († 17) sa už svojej dospelosti nedožil: Zabil ho pohyb, ktorý denne robíte aj vy

Zdravý tínedžer zomrel po mozgovej príhode pri príprave čaju pre svoju rodinu, pretože príliš rýchlo otočil hlavu, čo spôsobilo, že sa jeho tepna roztrhla a do mozgu sa mu dostala krvná zrazenina.

Armádneho kadeta Bena Littlewooda, ktorý nepil ani nefajčil, našla jeho matka ležať v kuchyni na podlahe. Na jej otázky už nereagoval a zomrel o 8 dní neskôr v nemocnici.

Lekári kvôli jeho mladému veku nemali spočiatku podozrenie, že utrpel mozgovú príhodu, zistili to až štyri dni po prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti. Jeden starší lekár, ktorý vykonal Benovi skenovanie mozgu, povedal, že sa nestretol s podobným prípadom počas celej 12-ročnej praxe. Priemerný vek ľudí v Anglicku, ktorí prvýkrát majú mozgovú porážku, je 68. Ben z anglického Dukinfieldu študoval stolárstvo a tesárstvo a bol aj armádnym kadetom.

Fit and healthy Army cadet 'died of stroke after turning head too quickly and collapsing while making tea for family' https://t.co/QgyQj4avHg — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 5, 2019

„O 17:00 som mala zmeškaný hovor. Pokúsila som sa zavolať späť, ale nedostala som odpoveď. Normálne by zavolal, ale muselo to byť už asi 20 minút. Povedala som svojim kolegom, že budem musieť ísť domov, lebo niečo nie je úplne v poriadku. Mala som taký ten zlý pocit," povedala zdrvená matka pre Dailymail.

"Takáto cievna mozgová príhoda je v populácii veľmi zriedkavá a ešte viac v takom veku, ako mal Ben. Je pravdepodobné, že bola spojená s náhlym alebo extrémnym pohybom krku, ktorý spôsobil rozrezanie príslušnej tepny," dodal pre portál doktor Chris Morris.