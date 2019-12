Modelka Milla Jovovich ukázala svoje zmenené telo: Pribrala som 23 kg a mám obrie prsia

Modelka a herečka Milla Jovovich sa na Instagrame pochválila svojím tehotenským bruškom. Štyridsaťtriročná hviezda by mala priviesť na svet dievčatko začiatkom budúceho roka.

Váha jej teraz prezradila, že jej telesná hmotnosť vyskočila počas deviatich mesiacov gravidity o 23 kíl. Ukrajinská rodáčka sa však nesťažuje, pretože má vďaka tomu obrie prsia.

"Takže tu je aktualizovaný obrázok môjho tehotenstva, zostáva mi deväť týždňov do pôrodu a je pre mňa stále zložitejšie sa pohybovať, ale som šťastná, keď môžem povedať, že zatiaľ všetko okolo dieťaťa vyzerá dobre a že sa narodí zrejme podľa plánu! Pribrala som celkom veľa, čo sa mi v tehotenstve deje vždy. Mám asi o dvadsaťtri kíl navyše, zatiaľ. Ale to len dokazuje, že telo robí to, čo potrebuje, bez ohľadu na čokoľvek. Keď to hovorím, priznám, že som v tomto tehotenstve necvičila ako u tých predchádzajúcich, ale som tiež superparanoidná a naozaj veľmi úzkostná, aby som nerobila nič, čo by ma mohlo vystaviť riziku potratu.

Avšak, moje veľké materské prsia sú späť, čo je veľmi zábavné pre dievča, čo bolo vždy ploché ako doska, takže si užívam ten moment, kým trvá! Všetkým posielam uprostred týždňa lásku a dúfam, že je to pre vás dobrý týždeň. Už len pár dní do víkendu, takže hlboký nádych, už tam budeme!" napísala Milla na Instagrame.

Jovovich je tehotná štvrtýkrát. S manželom Paulom W. S. Andersonom má jedenásťročnú Ever a štvorročnú Dashiel. Pred dvoma rokmi tretieho potomka potratila vo štvrtom mesiaci tehotenstva.