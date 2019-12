U Čaputovej pribudol nový plot za 2800 eur: Prečo sprísňujú jej bezpečnosť!

Prezidentka Zuzana Čaputová (46), najvyššia ústavná činiteľka, sa po nástupe do funkcie rozhodla ostať bývať vo svojom dome v Pezinku, s čím sa musela vyrovnať aj štátna ochranka. Úrad na ochranu verejných činiteľov jej dom monitoruje 24 hodín denne a nepoľavuje ani pol roka po Čaputovej inaugurácii.

Práve naopak, zdá sa, že bezpečnostné nároky dokonca sprísňuje. Prezidentke totiž v záhrade pribudla nová „ozdoba“ - približne dva a pol metra vysoký neestetický plot. Aký je jeho účel? Podľa objednávky z prezidentskej kancelárie navýšenie plota v pezinskom príbytku prezidentky Čaputovej stálo 2 851 €. Kým predná časť domu zostala nezmenená, vzadu v záhrade za pôvodným kamenným plotom pribudla neestetická, približne 2,5 metra vysoká konštrukcia.

„Objednávka bola realizovaná kanceláriou prezidenta na základe požiadavky Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.odpovedal hovorca prezidentky Martin Strižinec na otázku, na čo prístavba slúži.

Problémy s domom

Nebolo by to prvýkrát, čo by musela prezidentkina ochranka spozornieť. V septembri v jej dome nahlásila psychiatrická pacientka bombu, v októbri zase žena v Českej republike vyzývala cez sociálne siete na jej vraždu a prípadom sa zaoberala aj česká polícia. Ministerstvo vnútra nové bezpečnostné opatrenie nechcelo príliš komentovať.

Podľa bývalého riaditeľa Úradu na ochranu verejných činiteľov Juraja Zábojníka je tento plot najmä vizuálnou clonou.Zvýšenie plotu, hoci materiál nie je nepriestrelný, môže byť optickou prekážkou pre prípadného ostreľovača,“ uviedol Zábojník s tým, že ide síce o neestetické, ale efektívne riešenie.

Prezidentka nedávno pripustila, že sa neskôr môže z Pezinka presťahovať. Problémom však je, že prezidentská vila, ktorá je v centre Bratislavy, je neobývateľná a kancelária hlavy štátu už roky rieši, čo s ňou spraví. Čaputová s ministrom zahraničia Miroslavom Lajčákom mala tiež riešiť iné možnosti ubytovania, no výsledok zatiaľ nie je známy.