Od Nového roka budeme musieť siahnuť hlbšie do vrecka: Koľko si priplatíme za energie!

Ceny pôjdu znova hore! Priplatíme si za elektrinu, plyn, teplo a aj za vodné a stočné. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) uverejnil nové tarify za energie. O koľko viac zaplatíme od januára?

K plošnému zvýšeniu cien príde podľa ÚRSO z dôvodu nárastu cien komodít na burzách. Úrad tomu prispôsobil ceny energií pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov na rok 2020. Za elektrinu zaplatia Slováci viac v priemere o 7,63 %.

V prípade malých podnikov ide o nárast koncovej priemernej ceny o 7,15 %. „Platí, že keby úrad v plnej miere zohľadnil iba návrhy od dodávateľov, priemerná cena energií by pre slovenské domácnosti stúpla oveľa viac,“ vyhlásil šéf ÚRSO a bývalý minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek. Napríklad odberateľom elektriny v sadzbe DD1, čo sú spravidla malé byty, sa tak v roku 2020 zvýšia priemerné náklady v rámci celého Slovenska približne o 82 centov mesačne.

Drahší bude od januára aj plyn - celoslovenský priemerný nárast ceny pre domácnosti a malé podniky stúpne o 3,95 %. Viac zaplatíme aj za dodávky vody. „Vodné a stočné sa zvýši priemerne v rámci celého Slovenska o 1,00 %, čo pre priemernú trojčlennú rodinu znamená nárast výdavkov o 21 centov mesačne,“ povedal Jahnátek. Úrad zdôrazňuje, že v cenovom rozhodnutí nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla či vody pevnú, ale maximálnu cenu. Tú dodávatelia nemôžu prekročiť - nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však ponúknuť domácnostiam môžu.

Najchudobnejší budú postihnutí dvakrát

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

Je to dosť veľká položka hlavne v domácnostiach, ktoré majú príjem do 600 €, a tých je viac ako polovica na Slovensku. Ceny energií sa premietnu aj do cien bežných potravín. Tieto nízkopríjmové domácnosti budú tým postihnuté dvakrát. Na jednej strane sa to priamo zobrazí v účtoch za energie a potom trošku oneskorene po pár mesiacoch aj v potravinách a vo všetkých komoditách, ktoré nakupujú.

Elektrina

Jej cena na trhoch poskočila až o 28 %. Ak sa ostatné regulované zložky, z ktorých sa skladá cena elektriny, nezmenia, celkovo by si mohli domácnosti a malé podniky priplatiť v priemere o 10 % z celkovej platby za elektrinu. Budúcoročná koncová cena sa bude počítať z priemernej burzovej ceny na úrovni 51,85 € za megawatthodinu. Len na porovnanie, pri výpočte cien pre rok 2019 sa vychádzalo z ceny 40,49 € za megawatthodinu. Ročne zaplatia za elektrinu domácnosti s nižšou spotrebou o 9,8 € viac, tie s vyššou až o 31,2 €.

Plyn

Na vyššie platby sa treba pripraviť aj pri plyne. Ten si medziročne pripísal necelú desatinu. Pokiaľ sa cena ostatných regulovaných položiek nezmení, celkovo si domácnosti a malé podniky môžu priplatiť približne 4 až 8 percent z celkovej platby za plyn. Záleží pritom aj na ich odbernej tarife. Za plyn ročne zaplatíme o 7,2 € viac.

Teplo

Aj ceny tepla sa regulujú, a to tak, že každý výrobca alebo dodávateľ predloží svoj cenový návrh a ÚRSO rozhodne o maximálnej cene tepla. Najčastejšími dôvodmi, prečo dodávatelia žiadajú regulátora o zmenu ceny tepla, sú rastúce ceny palív, elektrickej energie či emisné povolenky CO2. V dôsledku spomínaných faktorov by si niektoré slovenské domácnosti mohli priplatiť za teplo aj v nasledujúcom roku 2020, a to v priemere o 4 %.

Voda

Niektoré domácnosti si priplatia od januára aj za vodné a stočné. To sa v priemere v rámci celého Slovenska zvyšuje o jedno percento. Ročne tak zaplatia slovenské domácnosti za dodávku vody o 2,52 € viacej.