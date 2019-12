Týraný David bránil mamu, za vraždu si odsedí 2 roky: Otca († 42) dopichal a ubil kladivom na smrť!

Zmiernili mu trest na polovicu! David (19) z Galanty ešte pred dvomi rokmi mimoriadne brutálnym spôsobom zavraždil svojho otca Jozefa († 42), ktorý jeho aj matku roky týral. Okresný súd v Trnave mladíka poslal v apríli na štyri roky za mreže. Vtedy sa spolu s advokátom odvolali. Vo štvrtok krajský súd definitívne rozhodol o jeho osude.

David mal 17 rokov, no rozhodne sa nemohol chváliť dobrým detstvom. Pravidelne ho bil otec a rovnako stiahol ruku aj na jeho mamu. David pred dvomi rokmi stratil nervy, vzal nôž a otca do chrbta pichol sedemnásťkrát! Potom ho trikrát buchol veľkým kladivom do hlavy. Jozef na mieste zraneniam podľahol. Tínedžer po krvavom útoku odišiel na políciu, kde sa priznal. Dúfal, že dostane podmienku, keďže bránil seba a vlastnú mamu.

Okresný súd však pred trištvrte rokom rozhodol, že má ísť do basy na 4 roky. Odvolal sa. Súd v Trnave sa napokon na včerajšom pojednávaní s podmienkou, ktorú navrhol Davidov advokát, nestotožnil. „Nemôže zostať takáto vražda nepotrestaná. Potom by si takto účty vybavovali aj ostatní s vedomím, že sa im nič nestane. Išlo o dlhodobé týranie a obžalovaný mohol všetko nahlásiť na kompetentné úrady,“ vyhlásila sudkyňa. Napokon dostal spodnú hranicu trestu – 2 roky. V najbližších dňoch musí nastúpiť na výkon trestu.