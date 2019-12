Prvý deň Mikuláša Varehu na slobode po 9 rokoch za mrežami: Aj z basy som sa vrátil ako kráľ

Plným priehrštím si užíva voľnosť. Samozvaného kráľa Zemplína Mikuláša Varehu (56) po takmer deviatich rokoch väzby podmienečne prepustili v stredu zo sabinovskej basy na čerstvý vzduch.

Rozhodol o tom Krajský súd v Prešove. Počas čakania na elektronický náramok, ktorý bude monitorovať jeho pohyb, exkluzívne prehovoril doma v Borši (okr. Trebišov) pre Nový Čas.

Vareha sa zhlboka nadýchol a potom veľavravne povedal, že sa aj po takmer 9 rokoch strávených za mrežami cíti byť kráľom. „Tým som bol aj vo väzení, kráľ sa vrátil z vyhnanstva. Musím si zvykať na civilný život, bol som zvyknutý na múry cely. Keď som ochádzal, deti v mojom okolí mali 10 rokov a teraz sú už dospelými ľuďmi a ja ich nespoznávam,“ zamýšľa sa očividne pochudnutý Vareha a jedným dychom pokračuje: „Kuriózne je, že ako bývalý policajt som sám naplnil sabinovskú väznicu trikrát, no teraz som sa na vlastnej koži presvedčil o zneužívaní a ponižovaní. Bol som číslo, ako hovädzí dobytok,“ pripomenul podnikateľ, ktorý podľa svojich slov nemal vo väzbe žiadne výhody. „Hodili ma medzi vlkov, musel som sa prispôsobiť. Mal som 21 komorníkov, spoluväzňov, ktorí mali kľúče od mojej skrinky, bolo to o dôvere,“ vraví Mikuláš, ktorého prepustili z väzenia pred jeho dnešnými meninami.

Na čo má ťažké srdce

Známy gurmán a milovník tokajského vína sa veľmi tešil na to, že sa doma konečne naje. Netajil, že naraz zbodol až tri rezne. „Strava za múrmi väznice je taká, že by tam mali ísť hygienici. Veď ja som bol otrávený, museli ma operovať, mohol som zomrieť,“ pripomína Vareha, ktorý si odpykával trest za daňové delikty. V chládku mu neraz stúpol tlak až na 240. Aj keď riadne nepracoval, celé večery písal odvolania a reagoval na podania daniarov, súdov i prokuratúry.

V Sabinove strávil podľa svojich slov dlhých 8 rokov, 11 mesiacov a 4 dni. „Tú basu treba prežiť. Veľa sa zmenilo, veď mne počas výkonu zomrel brat a nemohol som mu ísť na pohreb. A to som bol v najmiernejšom režime! Nehovorím o sexuálnom týraní, štát doslova vychováva v base buzerantov,“ hnevá sa Zemplínčan.

Chystá knihu a film

Za tie roky, čo sedel, sa toho veľa zmenilo. Eurá ani nestihol bližšie spoznať. „Ale nič by som dnes nerobil inak. Len to, čo bolo dobré pre ľudí a mal som smolu, že som Slovák. Keby som bol cudzinec, za svoju prácu by som dostal miliónové dotácie, no ja som dostal basu. Pritom viem odpúšťať, hoci väzenie mi zobralo zdravie.“ Už slobodný muž zažil desiatky procesov a ako bývaký policajt sa stretol s tým, že ho vypočúvali bez advokáta.

„Som prekvapený, že ešte nejaká česť na súde funguje a prepustili ma, ale inak si o našich súdoch nič dobré nemyslím. Rovnako tak ani o prokuratúre, pretože samotní prokurátori priznávajú desať percent čiernych ovcí, no nepadajú takmer žiadne hlavy,“ spomenul Vareha, pre ktorého sú samostatnou kapitolou daňové úrady: „Kontrolovali ma neustále, jednu kontrolu striedala druhá. Dokopy ich bolo až vyše 1 600!“ Svoje skúsenosti z väzenia si podnikateľ nenechá len pre seba. Prezradil, že chystá knihu aj film. „Mnohí sa majú na čo tešiť,“ naznačil s miernym úškľabkom bývalý boxer.

Zhodil 23 kilogramov

z 12 rokov presedel v base 9 rokov 11 mesiacov a 4 dni

zo 127 kíl schudol na 104

tlak mal často 240 na 140

z väzenia vyniesli 76 tašiek jeho spisov

Za toto sedel

V sabinovskej väznici si Vareha odpykával 12-ročný trest za trestné činy krátenia dane a poistného v súbehu s trestným činom neodvedenia DPH vo veľkom rozsahu za fiktívne obchody s euroočkami a lykožrútmi. Podľa obžaloby spáchal svojou trestnou činnosťou škodu až za 58,1 milióna eur.