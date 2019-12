Adrenalínové cvičenie v Tatranskej Lomnici: Turistov evakuovali z nefunkčnej lanovky

Zima sa v Tatrách, zdá sa, konečne udomácnila a o pár hodín sa rozbehnú sedačky a vleky na tatranských lyžiarskych svahoch. O bezpečnosť návštevníkov sa okrem prevádzkovateľa stará aj Horská záchranná služba. Aby bola dokonale pripravená aj na tie najmenšie detaily, vyskúšala si vo štvrtok v Tatranskej Lomnici na kabínkovej lanovke a sedačke evakuačný nácvik.

Horská záchranná služba mala minulú zimnú sezónu viac ako dvetisíc zásahov. Väčšinou to boli lyžiarske úrazy. No musí byť pripravená aj na náročné záchranné akcie. K takým patrí aj evakuácia lyžiarov a turistov z pokazenej alebo nefunkčnej lanovky.

„Je to veľmi ojedinelý zásah a počas moje činnej služby sme priamo z lanovky nemuseli nikoho v Tatrách evakuovať. Zasahovali sme pri smrteľnom úraze na kabínke, keď padajúci strom zachytil zamestnanca, a v januári 1992, keď pod Štartom spadla kabínka a tiež sme vyslobodzovali zranených a, bohužiaľ, aj mŕtvych. No priamu evakuáciu si nepamätám, vždy to prevádzkovateľ vyriešil tak, že ľudí nakoniec dopravil do stanice. Práve preto, že je to veľmi zriedkavý zásah, treba ho nacvičovať a musíme byť naň pripravení,“ prezradil náčelník HZS pre Vysoké Tatry Miroslav Živčák.

Ako taká evakuácia z lanovky prebieha, nám opísal a aj v praxi ukázal záchranár Igor Trgyňa.Tento proces je veľmi časovo náročný a pri strese, ktorý zažívajú postihnutí cestujúci, je to veľmi náročné aj fyzicky, aj psychicky,“ opisuje. Celý nácvik trval niekoľko hodín a horskí záchranári si overili, že by náročnú evakuáciu priamo na svahu z lanovky zvládli.