V Jasove sa vyjadrili k skládke nebezpečného odpadu: Odmietajú časovanú bombu azbestu a farieb

Búrlivo a odmietavo! Takto skončilo zastupiteľstvo v Jasove pri Košiciach, na ktorom občania vyjadrili svoj názor na zhromažďovanie nebezpečného odpadu v ich katastri.

Zámer rozšíriť už plnú skládku komunálneho odpadu je už na ministerstve v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Miestni však nad svojimi príbytkami blízko známej jaskyne v Slovenskom krase nechcú žiaden azbest a ani plechovky od farieb.

Takto priamo to pred riaditeľkou divízie koncových zariadení spoločnosti Kosit Evou Čudkovou vyjadrili v podstate všetci občania. Táto zástupkyňa navrhovateľa skládky s nebezpečným odpadom síce tvrdila, že sama by nemala problém žiť v jej okolí v Jasove, no zámer o rekultiváciu tejto skládky aj s odpadom ako azbest alebo plechovky od farieb sa stretol s veľkým nesúhlasom a až odporom obyvateľov. "Každá skládka je časovanou bombou a táto s nebezpečným odpadom obzvlášť," odznelo z pléna rozčúlených Jasovčanov, pričom aj starosta Marián Dzurik tomu nie je naklonený. Pre Nový Čas uviedol toto: "Stojím za občanmi, nesúhlasím. Mám deti, vyrastal som tu, mám vnukov. Práve chcem, aby sa dedina zveľaďovala, no bez skládky."

Samotný zámer momentálne posudzuje ministerstvo a ako Čudková vysvetlila, po hodnotení vplyvov na životné prostredie nasleduje konanie na vysporiadanie sa s námietkami. Potom ďalšia správa o posudzovaní, verejné konanie, územné rozhodnutie a stavebné povoľovanie. Je to citlivá vec a časovo to vychádza najskôr na rok 2023," dodala Čudková.

Aký máte názor na novú skládku v obci? Chýbajú záruky, chceme žiť zdravo!

František Oberman (65), dôchodca, Jasov

"Každá skládka, aj nefunkčná, je časovanou bombou. Asi 20 kilometrov od obce sa nachádza iná skládka U.S.Steelu, 25 kilometrov je v Myslave a táto nová je iba 1,5 kilometra od Jasova... Je to blízko Slovenského krasu, jaskyne a na kopci nad obcou. Prečo nerozširujú existujúce skládky na nebezpečný odpad?"

Eva Körtvelyová (67), dôchodkyňa, Jasov

"Som zásadne proti nebezpečnému odpadu! Veď tu žijú aj mladšie generácie."

Milan Varga (49), zámočník, Jasov

"Skládka pri národnom parku nemá čo robiť. Nikto mi nezaručí, že sa niečo nebezpečné nedostane aj do podzemných vôd. Navyše bývam tesne pod skládkou, možno 500 metrov. Chcem zdravý život."