Slovenský hokej s najvyšším rozpočtom v histórii, pribudnú aj nové plochy

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) schválil na svojom štvrtkovom kongrese v Sielnici pri Zvolene rozpočet na rok 2020, ktorý je jeden z najvyšších histórii a pohybuje sa na úrovni 28 miliónov eur.

Prítomní delegáti zároveň prijali aj legislatívne úpravy v súťažnom a disciplinárnom poriadku.

"Počítame so ziskom z organizácie majstrovstiev sveta a v rozpočte je zahrnutá aj štátna dotácia, ktorá ide na rozvoj infraštruktúry. Počítame napríklad s výstavbou 20 prenosných ľadových plôch na Slovensku. Som rád, že sme našli podporu delegátov a rozpočet na rok 2020 zvýšili do takej výšky, v akej asi ešte ani nikdy v histórii nebol," uviedol po skončení kongresu prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Ľadový hokej je druhý rok v rade jediný šport na Slovensku, v ktorom bol rozpočet schválený s mesačným predstihom ešte pred začiatkom nasledujúceho kalendárneho roku. "Je významný tým, že je jeden z najvyšších v histórii. Odzrkadľujú sa v ňom rozvojové aktivity zväzu, ale aj úspešné majstrovstvá sveta, ktoré priniesli rekordný zisk. Rozpočet tak nie je udržiavací, ale výrazne vyšší ako po minulé roky. Manažment sa môže pustiť do rozvojových aktivít," uviedol bývalý prezident SZĽH, v súčasnosti člen Výkonného výboru Martin Kohút, pričom netajil ani svoje pozitívne pocity: "Prekvapený som bol plynulou diskusiu pri schválení rozpočtu, ako aj s obrovskou podporou s akou bol prijatý."

Delegáti kongresu SZĽH vo štvrtok schválil aj viaceré zmeny v presune a posilnení kompetencií pri schvaľovaní súťažného a disciplinárneho poriadku na Výkonný výbor (VV) SZĽH. "Išlo nám o to, aby riadenie súťaží bolo flexibilné, aby sa rozhodovalo v aktuálnom čase, teda vtedy, keď je to potrebné. Veľakrát sa totiž muselo čakať na kongres, ktorý sa koná raz, resp. dvakrát za rok," prezradil ďalší člen VV SZĽH Michal Handzuš, ktorý zároveň presadzuje, aby viac financií smerovalo v budúcom roku priamo do klubov:

"Rozprávame sa o vytváraní vhodného prostredia. Chceme sa zamerať na hráčov, na ich individuálny rozvoj. Hľadáme spôsoby, ako pomôcť klubom z hľadiska ľudských zdrojov a financií, aby boli schopné vytvoriť adekvátne prostredie pre hráčov. Samozrejme je potrebné pomôcť aj infraštruktúre, aby sme mali dostatok ľadových plôch. Aj zázemie musí byť dostačujúce na 21. storočie, pretože v súčasnosti tomu tak na veľa zimných štadiónoch na Slovensku bohužiaľ nie je."