Slovenský dizajnér Kabaň mieri späť do Nemecka: Nakreslí nový Passat aj Golf

Zaujímavý návrat! Rodák z Námestova Jozef Kabaň (46) si opäť našiel prácu v koncerne, ktorý mu na začiatku kariéry dal šancu. Mieri do Volkswagenu, kde sa stane rovno šéfdizajnérom.

Keď na začiatku októbra ohlásil odchod z britského Rolls-Roycu, objavili sa špekulácie, že si založí vlastné štúdio. Napokon ho zlákali do nemeckej automobilky a od Nového roku bude navrhovať najpredávanejšie modely značky, akými sú Passat či Golf.

Keď sa v roku 2005 začala malosériová výroba Bugatti Veyron 16.4, ľudia boli unesení. Išlo totiž o auto s množstvom superlatívov - bolo najrýchlejšie a najdrahšie na svete. Drahý športiak navrhol absolvent prestížnej londýnskej školy Royal Collage of Art v odbore dizajn vozidiel Jozef Kabaň. Pracovať na projekte však začal už koncom 90. rokov, čiže len krátko po tom, ako dokončil štúdiá. V koncerne VW si dobré meno urobil aj mestským autíčkom Lupo, ktoré kupovali najmä mladí ľudia. Išlo o úspechy, ktoré Kabaňa katapultovali medzi elitu a v roku 2006 prešiel do Audi. O dva roky neskôr však prestúpil do Škody, kde sa rýchlo udomácnil na poste šéfa dizajnu. Pod jeho taktovkou tam vznikli SUV, limuzíny aj cenovo dostupné autá, ktoré kupovali masy, čo sa pozitívne odzrkadlilo na predajoch mladoboleslavskej fabriky. V roku 2017 však ohlásil nástup do BMW.

Kabaň očakával profesijný posun, no rozhodne to neboli najlepšie roky jeho kariéry. „V luxusnom segmente je inovácia až povinnosťou. Tradície sú pre mňa dobrou výzvou, ktorá ma môže posunúť,“ povedal po nástupe do automobilky. V apríli ho v BMW presunuli na post šéfdizajnéra v anglickom Rolls-Royce a neváhal. Po necelých šiestich mesiacoch však vyšla strohá správa o rozviazaní spoluprácenapísal šéf značky Müller-Ötvös. Špekulovalo sa o tom, kam zamieri. Napokon všetkých prekvapil a po 24 mesiacoch zamieril späť do Volkswagenu, kde strávil 20 rokov. V januári nahradí Klausa Bischoffa, ktorý sa stane hlavou dizajnu celého koncernu. Bude tak navrhovať nové Passaty aj Golfy.

Míľniky Kabaňovej kariéry

1991 - Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

1993 - Stáž vo Volkswagene

1997 - Titul Master of Arts, Royal College of Arts, Londýn

1997 - Seat Arosa, prvé auto s jeho dizajnom

1999 - Práca na Bugatti Veyron

2003 - Z VW prechádza do Audi

2008 - Odchod do Škody, šéfdizajnér

2017 - Príchod do BMW

2019 - Koniec v Rolls-Royce aj v BMW

2020 - Volkswagen

