Jaromír Jágr a Daniela Hantuchová: Bude z nich najkrajší športový pár sveta?!

Iskrička preskočila! To je zo záberov, ktoré zverejnil český portál expres.cz viac než zjavné.

Česká hokejová legenda Jaromír Jágr (37) a slovenská tenisová legenda Daniela Hantuchová (36) strávili spolu niekoľko príjemných hodín a skončili v jednom aute a potom vo vchode jedného pražského domu. Špekulovať o vážnosti tohto vzťahu je predčasné, ale jedno je isté: ak by to vyšlo, bol by to jeden z najkrajších športových párov na svete!

Nadšené by bolo vlastne celé Česko i Slovensko! Na oboch brehoch rieky Moravy sa totiž v pravidelných intervaloch hovorí o tom, koho si našiel Jágr, či koho si našla Hantuchová. Najmä hokejovej legende pripomínajú stále častejšie, že je najžiadanejším starým mládencom Česka, ktorý odoláva tlaku svojej rodiny i verejnosti, že by sa už konečne mohol usadiť. O tom, že by sa rada usadila, naopak, hovorí sama krásna tenistka, ktorá pred dvomi rokmi ukončila kariéru a v nedávnom dokumente RTVS V dobrej spoločnosti povedala: „Snívam o rodine. Ako každá žena. Najradšej by som bola, keby to bolo už zajtra.“

Obaja svetoznámi športovci veľmi dobre vedia, že usadiť sa, založiť si rodinu nie je otázkou jedného rande. Podľa výzoru oboch pri nočnom, či presnejšie skorom rannom odchode zo známeho pražského podniku, sa však zdá, že to nemusí byť rande posledné. A možno o tých ďalších raz aj prehovoria. Zatiaľ obaja zaryto mlčia. Jágr portálu blesk.cz odmietol vysvetľovať svoje známosti a Daniela telefón pre istotu vôbec neberie.

1. Život po kariére

Doteraz obaja uprednostňovali športovú kariéru, vzťahy boli druhoradé. Teraz cítia, že nastal čas na zmenu priorít.

2. Vyzreté osobnosti

Obaja majú za sebou pár vzťahov, z ktorých sa ani jeden neukázal byť natoľko vážny, aby skončil pred oltárom. Lenže čas hľadania sa končí - a Daniela už má vybraté aj miesto sobáša!

3. Túžba po rodine

Po športe, v ktorom dosiahol každý z nich mimoriadne úspechy, majú pred sebou v živote úplne novú výzvu - vstup do rodinného života!

4. Nič nemali zadarmo

Daniela aj Jaromír vynikali obrovskou dávkou pracovitosti a húževnatosti. Tie im vyniesli športové úspechy, slávu aj závisť okolia. V živote nič nedostali zadarmo!

5. Duchovné záležitosti

Slovenka aj Čech sú veriaci. Jágr z čias pôsobenia v KHL koketuje s pravoslávnou vierou, a ak by vraj nehral hokej, chcel byť kňazom. Chodia pravidelne do kostola. Tam v tichu hľadajú odpovede a aj samých seba.

Ona má slabosť pre športovcov, on pre modelky

Nájsť toho pravého! O tom snívajú obaja už roky. Doteraz sa to nepodarilo ani tenisovej kráske, ani legendárnemu hokejistovi. Pritom majú obaja za sebou niekoľko vzťahov. Zatiaľ čo tie Danieline boli najčastejšie v rovine mediálnych šumov o krátkych románikoch - slovenská tenisová kráska oficiálne priznala len vzťah k talianskemu fyzioterapeutovi Marcovi Panichimu, s ktorou ju v decembri 2009 nachytal Nový Čas v jednom z bratislavských luxusných klenotníctiev, a ktorý trval štyri roky, tie Jaromírove boli aj vážnejšie a trvácnejšie. Zaujímavé je, že kým ona mala slabosť vždy pre športovcov, okolo neho sa točili najviac modelky, moderátorky a naposledy to bola tanečnica pri tyči.

S týmito mužmi bola spájaná Daniela:

Marián Gáborík (37), hokejista

Wesley Sneijder (35), holandský futbalista

Feliciano Lopez (38), španielsky tenista

Simon Bolleli (34), taliansky tenista,

Adam Scott (39), austrálsky golfista

Marco Panichi (51), taliansky fyzioterapeut

Alex Ranghieri (32), taliansky volejbalista

S týmito ženami bol spájaný Jaromír:

Andrea Verešová (39), modelka

vzťah trval 6 rokov

Ivana Koubelková (42), modelka

vzťah trval dva roky

Lucie Borhyová (41), moderátorka

vzťah trval rok a niečo

Nikol Lenertová (44), moderátorka

vzťah trval tri roky

Inna Puhajková (33), modelka a moderátorka

vzťah trval dva roky

Veronika Kopřivová (27), tanečnica pri tyči

vzťah trval dva roky.