Florbalistky idú na MS s vysokými ambíciami: Túžia hrať o medailu!

S cieľom minimálne obhájiť 5. miesto spred dvoch rokov odcestovali slovenské florbalistky do švajčiarskeho Neuchatelu, ktorý bude od soboty dejiskom majstrovstiev sveta.

Zverenkyne trénera Michala Jedličku by však na šampionáte rady urobili aj ďalší krôčik vpred a pretlačili sa medzi elitnú svetovú štvorku (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česko), čo by znamenalo boj o medailu! Slovenské florbalistky spôsobili pred dvoma rokmi na domácom šampionáte divácky ošiaľ, preto majú opäť vysoké ambície.

„Chceme hrať semifinále, to je náš cieľ. Všetko horšie ako piate miesto bude pre nás neúspech. Boli by sme veľmi radi, keby sa nám cez to štvrťfinále podarilo prekĺznuť,“ povedal tréner Michal Jedlička. Ten zostavil káder, ktorý je mixom skúsenejších legionárok a mladších hráčok z domácej extraligy. Vo výbere figuruje dvanásť hráčok, ktoré pôsobia v zahraničných ligách, najviac dodala česká extraliga - deväť.

Kapitánkou tímu je Katarína Klapitová, ktorá dobre pozná prostredie vo Švajčiarsku vďaka pôsobeniu v klube Piranha Chur. „Na rozdiel od Bratislavy 2017 už nebudeme mať výhodu domáceho prostredia. Môže to byť však aj plusom, pred dvoma rokmi to niektorým hráčkam zviazalo ruky,“ tvrdí Klapitová.

Vďaka piatemu miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie, poskočili vo svetovom rebríčku na 6. priečku. Zásluhou toho začnú účinkovanie na MS prvýkrát v histórii v jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu - Švédky, Lotyšky a Češky. Z našej B-skupiny postúpia do play-off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach pôjdu do štvrťfinále priamo.

Program v skupine

7. decembra o 18.15 hod.

SLOVENSKO - Švédsko

9. decembra o 13.30 hod.

SLOVENSKO - Lotyšsko

10. decembra o 16.30 hod.

SLOVENSKO - Česko