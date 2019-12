Pellegrini chce, aby Kalavská zostala vo funkcii, ministerka odchod stále zvažuje

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) ešte zvažuje svoje zotrvanie vo funkcii.

Oznámil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa s ňou vo štvrtok stretol. Chce, aby na ministerstve zotrvala a vyjadril jej plnú podporu. Verí, že Kalavská, ktorá chce odísť pre stiahnutú reformu nemocníc, svoj postoj prehodnotí. "Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská sa dnes stretla s pánom premiérom, kde mu ponúkla svoju demisiu. Pán premiér požiadal pani ministerku, aby zostala vo funkcii, šéfka rezortu zdravotníctva ďalší vývoj zvažuje," povedala pre TASR na margo stretnutia hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Pellegrini Kalavskej vyjadril plnú podporu aj dôveru. Jeho rozhodnutie stiahnuť reformu z parlamentu nepovažuje za Kalavskej neúspech. "Práve naopak, pani ministerku považujem za správnu osobu na správnom mieste," skonštatoval premiér s tým, že urobila v rezorte obrovské množstvo práce a je čo ešte robiť aj do konca volebného obdobia.

Kalavskej ponuku demisie vníma ako prejav veľkej politickej kultúry. "Ale požiadal som ju, aby tento krok prehodnotila a naďalej ostala slúžiť slovenským pacientom a zdravotníctvu. Myslím si, že to je to najlepšie rozhodnutie, ktoré pani ministerka môže spraviť," vyhlásil Pellegrini. Ako poznamenal, ľudsky vníma jej sklamanie a pocity, a preto sa na ňu ani nehneval. Verí, že sa mu Kalavskú podarí presvedčiť, aby neodchádzala aj pre zodpovednosť voči pacientom.

Ministerka Kalavská ponúkla demisiu po tom, ako vláda v stredu (4. 12.) stiahla návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikáciu, z rokovania parlamentu. Rozhodnutie zdôvodnila tým, že post ministra zdravotníctva patrí Smeru-SD, a keďže má so stranou "ideové rozpory" vo veci predkladaných zákonov, považuje za slušné takto konať.

Reforma nemocníc mala pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice mali postupne nastaviť kritériá, ktoré to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Napríklad pri pôrodoch to mal byť najprv limit 320 na rok, neskôr to malo byť raz toľko. Ak by to nemocnica v budúcnosti nesplnila, zdravotná poisťovňa by jej nemohla výkony zazmluvniť.