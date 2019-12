Mladučké dievča († 19) sa postavilo do cesty kamiónu: Otrasený vodič prehovoril o hrôze

Grace Brocleksby z anglického Lincolnshire sa v lete postavila do cesty kamiónu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Krásna dievčina mala už roky duševné problémy a len pár hodín predtým bola v nemocnici na psychiatrickom sedení. Počas vyšetrovania odznelo, že proti úzkosti užívala liek z Japonska, ktorý nie je v jej rodnej krajine schválený. Môže mať nebezpečné vedľajšie účinky a podľa vyšetrovateľov mohol jej úsudok v čase nešťastia negatívne ovplyvniť. Za volantom idúceho kamióna bol Marc Gibbins (48), pre vyšetrovanie opísal osudové chvíle.

,,Videl som pred sebou naľavo svetlovlasú ženu vo farebnom tričku. Vyzerala, akoby zvažovala, že prejde cez cestu, pozerala sa mojím smerom. Keď som bol už veľmi blízko, postavila sa mi do cesty,“ povedal otrasený muž, ktorý hneď kamión odstavil. ,,Bol som v obrovskom šoku. Vedel som, že to urobila zámerne, keďže čakala, kým sa dostatočne priblížim.“ Podľa vyšetrovania nijako Gibbins nepochybil, ihneď začal trúbiť a dupol na brzdu. Vyšetrovanie ukázalo, že keď sa mu dievča postavilo do cesty, bol od nej vzdialený 26 metrov. Avšak kamión potrebuje 41 až 59 metrov na úplné zastavenie.

Tínedžerka mala duševné problémy 5 rokov, zahŕňali aj anorexiu. Dvakrát sa pokúsila predávkovať liekmi, potom už o zámere ukončiť svoj život hovorila len odborníkom počas konzultácií. Vyjadrila sa, že by to nespravila, lebo by nechcela sklamať svoju rodinu. Za dievčinou plačú rodičia. ,,Keď vošla do izby, jej prítomnosť ju hneď naplnila životom a smiechom. Mala najväčšie modré oči a skvelý huncútsky smiech,“ povedal otec Lee. ,,Bola taká jemná, láskavá, starostlivá... Jedinečná a inšpiratívna. Nie je dosť slov, ktoré by opísali, aká bola úžasná,“ myslí si mama Thea.