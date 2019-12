Ibrahimovič sa vráti na Apeninský polostrov: Za koho bude hrať?

Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič (38) bude opäť brázdiť trávniky v talianskej Serie A.

Už 38-ročný rodák z Malmö v rozhovore pre denník Corriere della Sera uviedol, že sa vráti na Apeninský polostrov. Bližšie však nekonkretizoval, dres ktorého mužstva by si mohol obliecť.

"Pôjdem do klubu, ktorý sa musí vrátiť k víťazstvám, obnoviť svoju históriu... Budem hrať v tíme, ktorý v súčasnosti bojuje proti všetkému a proti všetkým. Vnímam to ako jediný spôsob, ako ešte nájsť motiváciu a naďalej môcť prekvapovať. Nie je to však iba o výbere klubu, pretože sú aj ďalšie faktory, ktoré sú pre moju rodinu dôležité," povedal Ibrahimovič, citoval ho web sport.pl.

Médiá po týchto slovách kanoniera s bosnianskymi koreňmi začali špekulovať, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o AC Miláno, kde hrával už v rokoch 2010-2012. "Existujú hráči, ktorí futbal hrajú, a potom takí, ktorí o ňom aj premýšľajú. Mám rád, keď môžem niečo zmeniť. Nechcem urobiť dobre iba jednu alebo dve veci. Túžim robiť všetko na najvyššej úrovni," dodal Ibrahimovič.