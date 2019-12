Česi ostali po zhliadnutí rozprávky s Gottom sklamaní: Kritika kvôli slovenčine!

Minulý rok mala v kinách premiéru rozprávka Keď draka bolí hlava režiséra Dušana Rapoša.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Českí diváci si film mohli pred pár dňami pozrieť už aj v televízii. Zahrali si v ňom okrem iných dnes už zosnulý maestro Karel Gott († 80) aj jeho dcérky Charlotte a Nelly. Spevák si zahral kováča, ktorý hovoril po slovensky. Čechov však rozprávka neočarila. Na portáli ČSFD (Česko-slovenská filmová databáza) má po hlasovaní 1337 ľudí nelichotivé hodnotenie 13 %.

Ako si denník Blesk všimol, diváci okrem kostýmov a nepodarených efektov najviac skritizovali práve Karla Gotta v úlohe kováča. ,,Tak som sa tešila a nič. Vydržala som to 10 minút. Slováci hovorili česky a Česi slovensky. Naviac tam dcéry pána Gotta mu hovori ,dedo´. Veľká škoda,“ cituje Blesk jeden z komentárov. ,,O pánovi Gottovi sa vždy hovorilo a vedelo, že slovensky nevie, čo už bolo poznať v pesničke Mám rozprávkový dom. Nepochopila som, prečo slovenská herečka zle hovorí česky a Gott zle slovensky. Po 15 minútach sme prepli, nebavilo to ani mňa, ani deti. Čakala som od tejto rozprávky oveľa viac,“ znie ďalší komentár.

V rozprávke si „jazyky“ vymenili Karel Gott a slovenská herečka Kamila Magálová. Režisér Rapoš už po jej uvedení vysvetlil, prečo je to tak. Gotta totiž najprv oslovili, aby si zahral kráľa. ,,Karel si prečítal scenár a vzápätí mi volal, že by hral radšej kováča. Hovorím mu, že kováč ale rozpráva po slovensky a on na to, že 'No práve, to je aspoň nejaká výzva! Keď už mám zase byť po rokoch vo filme, nech je to niečo inšpiratívne a niečo, čo mi dá aj trošku zabrať. Nech to nie je len taká prechádzka pred kamerou.' A musím povedať, že sa pripravoval naozaj veľmi seriózne. Partnerku mu robila Kamila Magálová, tá zas rozprávala po česky. Boli to úžasné chvíle. Mať pred kamerou Magálovú a Gotta, čo viac si môže režisér priať,“ vysvetlil už minulý rok režisér.