Zahanbený Timberlake sa verejne ospravedlnil manželke: Ako vysvetlil intímnosti s kolegyňou!

Herec a spevák Justin Timberlake sa verejne ospravedlnil manželke Jessice Biel.

Niekoľko dní po tom, čo sa v médiách objavili fotky, na ktorých ho hladí po kolene kolegyňa a držia sa v bare za ruky, si posypal hlavu popolom v príspevku na Instagrame. Je to americké a skvele to funguje ako osobná propagácia. Dobrý imidž navyše potrebuje, aby sa predávala jeho hudba a filmy. Dobre to vie nielen on, ale aj producenti filmu Palmer, v ktorom hrá práve s kolegyňou Alishou Wainwright.

,,Snažím sa strániť bulvárnym správam, čo najviac môžem, ale keď ide o moju rodinu, mám pocit, že je dôležité vyjadriť sa k nedávnym zvestiam, ktoré ubližujú ľuďom, ktorých milujem. Pred pár týždňami som prejavil silné pochybenie vo svojom úsudku, ale aby som to objasnil,Mal som byť múdrejší. To nie je príklad, ktorý by som chcel dávať svojmu synovi.Toto nebol ten príklad," napísal Timberlake na Instagrame.Tým, že sa verejne kajá a cieli na americké hodnoty - ako skvelý otec a vzor pre syna, ten, ktorý si uvedomí chybu a ospravedlňuje sa za ňu - si naklonil veľké množstvo fanúšikov. Justin má s Jessicou štvorročného Silasa.