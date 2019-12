Otec usmrtil dcéru († 22) výstrelom do tváre: Z SMS, ktorú mu napísala 3 mesiace pred tým, vás strasie

Doživotie. Presne toľko chce vymerať súd otcovi Ronaldovi McMullanovi (45) z Oklahomy za vraždu jeho dcéry Kailee († 22).

Tú mal podľa obžaloby zastreliť ešte v roku 2017 po tom, čo sa vrátila domov z rande. Celý príbeh však začal oveľa skôr. „Oci, nepáčilo sa mi, keď si ku mne vošiel do postele po tom, ako sme včera v noci popíjali. Potom si vliezol do postele ku mne a mame a dotýkal si sa ma naozaj nevhodne,“ napísala dnes už nebohá mladá žena v SMS-ke svojmu otcovi. Ako píše web Metro, táto komunikácia sa odohrala tri mesiace pred hroznou udalosťou.

„Možno si to nepamätáš, no naozaj ma to naštvalo, som smutná a je mi z toho zle,“ napísala zmätená dcéra otcovi. Ten jej odpísal, že si nič nepamätá a posledný záblesk z večera je ten, ako na neho jej matka mieri pištoľou. „Povedala mi, že ju otec udrel do nosa a začala krvácať. Jej matka ju potom bránila pištoľou,“ povedala vo výpovedi kamarátka mŕtvej, ktorá na súde vystupuje ako svedkyňa. Podľa jej výpovede sa obťažovanie opakovalo.

Na základe toho sa mladé dievča rozhodlo odsťahovať k starým rodičom. Tí však bývajú len neďaleko jej rodičovského domu. Práve k starkým sa v osudnú noc vracala z rande. Dvere však otvoril jej otec. Namieril na ňu zbraň a strelil ju priamo do tváre. Potom sa rozbehol do svojho domu, zatiaľ čo oproti mu bežala matka zavraždenej, ktorá ju okamžite začala oživovať. Nepomohlo. Keď na miesto činu prišli policajti, našli Ronalda čistiť krvavé stopy z podlahy. Povedať im mal, že sa jeho dcéra hrala s nabitou pištoľou a tá vystrelila. V jeho neprospech však hovorí aj správa, ktorú poslal v osudnú noc svojej dcére. V nej sa jej vyhrážal, že ju nájde a privedie domov.