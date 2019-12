Americká hviezda na kolenách: Jeho 5-ročnému synčekovi sa vrátila rakovina

Criss Angel (51), americký iluzionista známy z televíznych obrazoviek, šokoval fanúšikov správou o zdravotnom stave svojho synčeka Johnnyho (5).

„Detskú rakovinu mu diagnostikovali ešte predtým, ako dovŕšil dva roky,“ hovorí zlomený otec. „Teraz po takmer troch rokoch liečby sa choroba znova vrátila. V pondelok bude musieť ísť naspäť do nemocnice,“ dodal s tým, že plánuje ďalšiu charitatívnu akiu, na ktorej chce vyzbierať na liečbu detí trpiacich rakovinou 5 miliónov dolárov. Podľa portálu ET by sa mala konať v nevadskom Las Vegas. Chorobu berie veľmi vážne a boj s ňou si vytýčil ako celoživotný cieľ.

„Myslím si, že to, aké šťastie a úspech som mal, bol niečí plán. Mal som začať bojovať proti detskej rakovine,“ vyhlásil. Dodal tiež, že všetky príspevky pre jeho charitatívnu organizáciu pôjdu výlučne na pomoc a výskum boja so zákernou chorobou, ktorá postihuje tých najzraniteľnejších. V prípade svojho syna verí, že všetko nakoniec dopadne dobre.