Hlavné mesto od Nového roka s viacerými zmenami: Čo čaká peňaženky Bratislavčanov?

Spoplatnené parkovanie aj vyššie dane! Budúci rok mesto zavedie niekoľko noviniek, ktoré ovplyvnia život ľudí.

Je však otázne, nakoľko budú plánované novinky užitočné. Nový Čas zisťoval, na aké zmeny sa musí hlavné mesto pripraviť s príchodom Nového roka a ktoré môžu byť trošku ťažším sústom.

Parkovanie po novom

Problémy s parkovaním by mohli byť minulosťou. Aspoň takto to vnímajú starostovia mestských častí, ktorí po rokovaniach a rozhovoroch s primátorom Matúšom Vallom odklepli parkovací systém. Ten by mal byť plne funkčný v roku 2021, niektoré mestské časti ho však zavádzajú už teraz. Ide najmä o Petržalku a ružinovskú lokalitu 500 bytov. Je vysoko pravdepodobné, že po Novom roku tak urobia aj ďalšie mestské časti.

Príklad: do 1. novembra 2019 sa v mestskej časti Petržalka za parkovanie neplatilo. Od tohto dátumu si obyvatelia museli vybaviť trvalý pobyt, ak chceli parkovať zadarmo.

Rezident: parkuje zadarmo, ak má trvalý pobyt v mestskej časti Petržalka a je držiteľom parkovacej karty rezidenta.

Nerezident: parkovanie od 8.00 hod. do 18.00 hod. + víkend zadarmo. Počas pracovného týždňa zaplatí 1 €/hod. v noci.

Výpočet: 1 € x 14 hodín státia = 14 €/noc (rátame čas od18.00 do 8.00 hod.)

Zvýšenie cien vodného a stočného

Bratislavská vodárenská spoločnosť podala návrh na zvýšenie cien, a tak si obyvatelia po Novom roku pravdepobne priplatia za služby spojené s distribúciou vody v každej mestskej časti.

Príklad: trojčlennej rodiny, ktorá býva v byte na sídlisku, by sa podľa všetkého zvýšenie dotklo, rodina by zaplatila menej ako 2,50 € mesačne navyše, čo je približne 0,80 € na každého člena rodiny.

Výpočet: 2,50 € x 12 mesiacov = 30 eur

Vyššia daň za bývanie

Hlbšie do vrecka si Bratislavčania budú musieť pravdepodobne siahnuť aj pri platbe daní z nehnuteľnosti, možno až o 100 %. Na sociálnej sieti na to nedávno upozornil Radoslav Olekšák, poslanec MČ Lamač, kde sa majú zvýšiť o 14 percent: „Podľa mojich informácií sa má dohodnúť poslanec, ktorý vystúpi s pozmeňovacím návrhom a sadzby by sa mali zvýšiť až o 100 percent!“

Mestské časti nanovo prerozdelia do piatich pásiem:

Pásmo A: Čunovo, Devín, Jarovce, Rusovce a Záhorská Bystrica - 0,46 €/1 m²

Pásmo B: Devínska Nová Ves, Lamač a Vajnory - 0,51 €/1 m²

Pásmo C: Dúbravka, Karlova Ves, Podunajské Biskupice, Rača, Trnávka a Vrakuňa - 0,51 €/1 m²

Pásmo D: Nové Mesto, Petržalka, Ružinov a Vinohrady - 0,51 €/1 m²

Pásmo E: Staré Mesto a Nivy - 0,62 €/1 m²

Vyššie ceny za energie

Ak vstúpi do platnosti návrh Slovenského plynárenského priemyslu, tak peňaženky obyvateľov Bratislavy aj ľudí na celom území, pocítia vyššie ceny za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti. Koncové ceny za dodávku plynu sa medziročne zvýšia v priemere o 4,94 % a za dodávku elektriny v priemere približne o 9 %. SPP prijal rozhodnutie upraviť ceny tak, aby bol dopad v tarifách DI a D2 (najnižšie odbery) minimálny. Mesačné preddavky sa pre týchto najzraniteľnejších zákazníkov z dôvodu zvýšenia zmenia len v prípade väčšieho odberu.

Príklad

Kategória D1 pri spotrebe 1 000 kWh platí za ročnú dodávku plynu od 1. januára - 95,11 eura. Z tejto celkovej ceny tvorí 43,44 eura (45,67 %) samotná cena za dodávku plynu a zvyšok - 51,67 eura (54,33 %) tvoria sieťové poplatky.