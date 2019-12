Uzávera "Opileckej" predĺži cestovanie do Bratislavy aj o 30 minút: Hrozí kolaps južného ťahu

Ďalšia skúška nervov! Už zajtra večer sa vodiči budú musieť vysporiadať s uzáverou Vinohradníckej ulice, ktorá je medzi šoférmi známa skôr ako „Opilecká”.

Úsek už roky odbremeňuje hlavný ťah zo Šamorína do Bratislavy, čím skracuje kolóny a znižuje zdržanie. Okrem nej však pribudne uzávera aj na ceste II/572 v smere z Mostu pri Bratislave do Vrakune. Obidve obmedzenia súvisia s výstavbou obchvatu D4/R7.Vodiči v hlavnom meste majú v posledných rokoch bohaté skúsenosti s množstvom uzáver a nové uzávery im pridajú vrásky na čelách.

Problémy budú mať aj obyvatelia z obcí Miloslavov, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Most pri Bratislave, Kvetoslavov a Rovinka, ktorí cestujú do Bratislavy a využívajú cestu zo Šamorína do Podunajských Biskupíc alebo obchvat Mosta pri Bratislave. Jazda v rannej aj večernej špičke po oboch dôležitých ťahoch z južného smeru zaberie v súčasnosti aj vyše hodiny, no nové obmedzenia zdržanie ešte predĺžia.

Pôjde o kritickú situáciu

Svoje o tom vie aj Veronika (38) zo Šamorína, ktorá týmto úsekom pravidelne vozí svoje deti do Bratislavy.povedala. Starostovia dotknutých obcí sa preto snažili dohodnúť s konzorciom D4/R7, aby neuzatvárali obe cesty súčasne, lenže k dohode nedošlo.

Ján Bazovský, dopravný analytik

- Situácia na úseku bude kritická a dotkne sa vodičov z okolitých obcí, kde je problémom obrovský nárast výstavby a nedostatočná cestná sieť a doprava sa tu dlho neriešila. Vodiči pôjdu po vlastnej osi, iní vlakom či autobusom.