Lúči sa so životom?! Opitý muž Dominiky Gottovej na desivom videu: Slová o samovražde!

Je na neho hrozný pohľad! Fínsky hudobník Timo Tolkki (53), ktorého manželka Dominika Gottová (47) to nadobro vzdala a utiekla od neho do Prahy, zverejňuje na sociálnej sieti zvláštne odkazy korunované opileckým videom.

Najprv rozchod, potom chvastanie sa novou mladučkou priateľkou z Mexika a teraz ťažké "opušťáky" na Facebooku. Timo Tolkki je na tom naozaj zle. Ako uvádza český Blesk, po tom, čo mu kvôli nedostatku peňazí krachol výlet za 24-ročnou priateľkou Claudiou Pearlovou, začal vo veľkom na sociálnej sieti zverejňovať podivné statusy.

"Hádam, že je zlé byť šťastný ...," ľutuje sa Tolkki, ktorý následne pridal vetu, z ktorej mrazí: "Uvidíme sa v nebi." Čo tým naozaj myslel, nie je úplne jasné, ďalší odkaz, ktorý pridal o štvrť hodinu neskôr, však už naozaj naháňa strach: "som mŕtvy," svietilo na jeho facebookovom účte.

Blesk pripomína, že bývalý člen známej skupiny Stratovarius roky trpí maniodepresiou a životy svojich najbližších okorenil nejedným výstrelkom.

"Bola môj najlepší priateľ, ale vykašľala sa na mňa. Ušla ..." hovoril Timo do kamery ohľadom svojej Claudie, usrkávajúc z pohára. "Nebudem sa ale nikoho o nič prosiť. Vezmem nôž a zabijem sa! Pretože to je najlepšie riešenie pre všetkých. Idem za otcom," povedal s desivým odkazom na vlastného otca, ktorý sa zabil skokom z okna. "Vidíme sa v nebi. Alebo na mojom pohrebe. Za pár hodín budete čítať správu, že som sa zabil. A bude to. Tak zbohom. Bolo to fajn. Vďaka za vaše priateľstvo, lásku a priazeň. Goodbye," lúčil sa vzdušným bozkom. Zakrátko zverejnil ďalšie video, v ktorom opäť popíja a spieva si pesničku. Po tomto nasledovali statusy s preklepmi, medzi nimi jeden "Giodbye" (správne Goodbye - ang. zbohom).