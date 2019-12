Jágra prichytili na romantickej večeri s Hantuchovou: Detaily ich nočného rande!

Nový prominentný párik?! Českému portálu expres.cz sa v pondelok podarilo exkluzívne nafotiť v jednom z pražských hotelových barov svetovú hokejovú legendu Jaromíra Jágra (47).

Zaujímavé je najmä to, že spoločnosť mu robila na romantickej večeri bývalá piata tenistka sveta – Daniela Hantuchová (36). S dlhonohou blondínou si Jágr hrkútal do ranných hodín a následne spoločne odišli autom a zmizli v jednom z domov... Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Majiteľ i hráč hokejového Kladna Jaromír Jágr sa v pondelok v Prahe zúčastnil na krste kalendára českej herečky Dany Morávkovej. Dokonca jeden z obrazov aj vydražil v prepočte za 1 200 eur. Hoci sa na spomínanej akcii zúčastnilo viacero atraktívnych žien, pohľad a spoločnosť hokejovej legendy si užívala iná dáma.

Jágr totiž z krstu odišiel okolo 22. hodine večer a jeho kroky viedli za dlhonohou atraktívnou blondínkou. Zo záhadnej dámy sa vykľula bývalá špičková tenistka – Slovenka Daniela Hantuchová. Fotografovi portálu expres.cz sa obe hrdličky podarilo nafotiť na spoločnej večeri, kde pôsobili veľmi romanticky. Keďže obaja sú už nejaký čas bez partnerov, nič nebráni tomu, aby vytvorili prominentný pár!

Jágr už v minulosti niekoľko rokov randil so slovenskou misskou Andreou Verešovou, takže k našim ženám má veľmi blízko. Navyše na spomínanom krste Dany Morávkovej vyhlásil: „Milujeme Slovákov a hlavne Slovenky,“ čím mohol mieriť na to, že práve Hantuchová si získala jeho srdce a možno bude tou pravou, ktorá ho dovedie k svadobnému oltáru! Snažili sme sa osloviť aj samotnú bývalú piatu hráčku sveta, aby nám vysvetlila večeru s hokejovou hviezdou, ale na telefonáty i sms správy do uzávierky vydania nereagovala.

Hokejista sa k téme svojho stretnutia s Danielou vyjadril pre expres.cz trošku podráždene. „To sa ma budete pýtať na všetkých ľudí, ktorých poznám, kedy sme sa zoznámili? Poznám dosť ľudí a prišlo by mi nefér pýtať sa na niektorých,“ reagoval Jágr na otázku, ako sa s Hantuchovou zoznámili a či tvoria pár.

Daniela Hantuchová Otvoriť galériu Daniela Hantuchová Zdroj: getty images

narodila sa 23. apríla 1983 v Poprade

kariéru ukončila v r. 2017

tenisom zarobila 10,4 mil. dolárov (9,4 mil. eur) najvyššie v rebríčku: 5. miesto (27. januára 2003)

najväčšie úspechy: triumfy v miešanej štvorhre na všetkých grandslamoch, víťazka 7 turnajov WTA vo dvojhre a 7 vo štvorhre

Jaromír Jágr Otvoriť galériu Jaromír Jágr Zdroj: getty images