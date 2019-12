Bývalý tenista Karol Kučera sa pridal k Matovičovi a už má problém: Pozrite na tú haciendu vo vinici!

Bývalý úspešný tenista Karol Kučera (45) sa po novom objavuje na kandidátke hnutia OĽaNO Igora Matoviča (46). Teraz však vychádzajú najavo pikantné tajomstvá zo súkromia známeho športovca.

Kučera už roky stavia veľké športovo-rekreačné zariadenie v obci Svätý Jur. Zaujímavé je, že do haciendy za státisíce eur, ktorú obklopuje vinica, sa v blízkom čase plánuje presťahovať aj s manželkou. Súčasný primátor mesta Šimon Gabura však hovorí, že niečo podobné by už v tejto lokalite nedovolili postaviť.

Svätý Jur je známe mesto vzdialené len pár kilometrov od Bratislavy. Potenciálny poslanec OĽaNO Kučera sa rozhodol, že v okrajovej časti plnej viníc či lúk chce postaviť tzv. rekreačno-športové zariadenie ešte v roku 2007. Aby stavba vznikla, musel prejsť viacerými povoľovacími procesmi aj zo strany mesta. V súčasnosti ju zatiaľ nemožno nájsť v katastri. „Je to rozostavaná stavba. Ešte nie je úplne dokončená, akurát to finalizujeme. Keďže je to občianska stavba, a nie rodinný dom, tak kolaudácia je trochu zložitejšia. Zatiaľ máme skolaudovanú tretinu objektu. Potom to plánujeme zapísať do katastra, čo je v súlade so zákonom,“ vysvetľuje okolnosti Kučera.

Zaujímavé je, že napriek tomu, že oficiálne nejde o rodinný dom, tak sa tam spolu s manželkou plánujú presťahovať. „Je to zariadenie s možnou funkciou bývania. Radi by sme tam boli a obývali to, keďže je to areál, o ktorý sa treba starať,“ hovorí Kučera. Celkovú cenu Kučera neprezradil. „Ani sám neviem, koľko to celé stálo,“ tvrdí.

Nové domy nepovolia

Sám priznáva, že v danej lokalite nad Svätým Jurom veľa domov nie je. „Musel som prejsť všetkými tortúrami, ktoré sú nepríjemné, keď chce niekto stavať občiansku stavbu. Celé územie sa muselo z viníc preklasifikovať na pozemok na športové účely. Spravil som urbanistickú štúdiu, projekt zmien a doplnkov mesta, následne mi vydali dočasné územné rozhodnutie a nakoniec stavebné povolenie,“ obhajuje svoj zámer Kučera.

Hovorí, že v prvom rade to chce využívať na prípravu svojich tenisových zverencov. Priznáva však, že rodinné domy by v tej lokalite vznikli len ťažko. „Pochybujem, že sa tam budú nejaké stavať. My sme začlenení do intravilánu so športovým územím, ale naokolo ešte sú pozemky, ktoré sú už v extraviláne a je to ťažšie,“ uzavrel Kučera. Primátor Svätého Jura Šimon Gabura Novému Času hovorí, že celý Kučerov proces je síce legislatívne v poriadku, ale niečo podobné by v súčasnosti neodsúhlasili.

„Je to hriech z minulosti, ktorý sme tu zdedili z rokov 2006/2007, keď začal pán Kučera vybavovať potrebné povolenia. Aby budúca stavba bola legislatívne v poriadku, musel prejsť zmenou územného plánu. Tá bola schválená v roku 2010. Územné rozhodnutie mu bolo vydané v máji 2011, stavebné povolenie v septembri 2011, takže potom už mohol úplne legálne stavať,“ hovorí Gabura.

Lokalita, ktorú si Kučera vybral, je však mimo zastavaného územia, preto má primátor výhrady. „Momentálne by už povolenie na takúto stavbu asi nezískal. Od roku 2014 riadime mesto konzervatívnejšie, takže teraz by takáto zmena s najväčšou pravdepodobnosťou nebola možná. Iba ak by poslanci mestského zastupiteľstva schválili precedens, ktorý by umožnil rovnaký postup ako u pána Kučeru,“ uzavrel Gabura.

Zdieľal hoax

Kučera je aktívny na sociálnej sieti Facebook. Denník N si všimol, že športovec sa vyjadroval aj k politike. Obdivuje napríklad maďarského autoritátorského premiéra Viktora Orbána či talianskeho exministra Mettea Salviniho: „Vidím u nich snahu o zachraňovanie štátu, čo vidím ako dobrú vec.“ Zdieľal však aj hoax o tom, že v Bruseli má byť veľtrh detí pre gejov. „Áno, bol to hoax, aj som sa za to ospravedlnil,“ priznal.

