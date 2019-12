Desivá spoveď spolužiakov ťažko zraneného maturanta: Ako Lukáša na vyučovaní zasiahlo 400 voltov

Nešťastie priamo na vyučovaní! Nadaný študent Lukáš (18) sa pripravoval na maturity, ešte v ňom príjemne doznievali dojmy z nedávnej stužkovej.

Odrazu všetko zmenil nešťastný dotyk, jediná sekunda. Študent Spojenej školy elektrotechnickej v Nových Zámkoch sa po zásahu elektrickým prúdom s napätím takmer 400 voltov zrútil na zem. Jeho zdravotný stav je kritický, v nemocnici bojuje o život v umelom spánku. Užialení rodičia sa zaňho modlia. Inšpektorát práce hovorí o fatálnom zlyhaní školy. Prípad vyšetruje aj polícia ako ublíženie na zdraví.

Pre štvrtáka Lukáša z Palárikova to bola v pondelok posledná vyučovacia hodina. Do laboratória, kde sa vyučovanie merania elektriky konalo, prišli okrem učiteľa vraj traja študenti. „Vždy sa to robí v malých skupinkách, aby mal nad nami pedagóg väčší dozor,“ prezradili nám žiaci, ktorí si neželajú byť menovaní, a pokračovali: „Odrazu Lukáš spadol na zem, zasiahol ho elektrický prúd so silou takmer 400 voltov. Nikto nevie, čo sa stalo.“

Okamžite sa spolužiaka pokúšali oživiť, cítili, že mu prestalo biť srdce. „Posádka Rýchlej zdravotnej pomoci bola na mieste po 11 minútach. Až do ich príchodu operátorka tiesňovej linky cez telefón inštruovala laikov, ako poskytnúť prvú pomoc. Po ich príchode prišla na pomoc ďalšia posádka s lekárom a chlapca previezla do nemocnice,“ povedala Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov s tým, že záchranári chlapca resuscitovali.

Je v umelom spánku

V oživovaní Lukáša pokračovali aj v novozámockej nemocnici. „Stav pacienta bol v ohrození života a stále je kritický. Môžem potvrdiť, že sme ho museli niekoľkokrát po prijatí oživovať,“ potvrdil Ján Baček, hovorca nemocnice v Nových Zámkoch. Za milovaného syna sa blízki modlia a kamaráti naňho stále myslia. „Je v umelom spánku, jeho stav je nezmenený, čiže kritický,“ informoval Baček v stredu popoludní. Podľa zdroja Nového Času študentovi v utorok večer odsali z pľúc vodu, ale má opuch na mozgu. Pozitívne je, že opuch sa nezväčšuje.

Otec viní školu

Zronený Lukášov otec viní školu z nedbalosti. „Pracujú so zastaralými prístrojmi, 40 rokov sa tam nič nezmenilo. Nespĺňajú súčasné normy, bola to len otázka času. Muselo sa to stať môjmu synovi?“ pýta sa zúfalý otec Pavol, ktorý bude s právnikom riešiť aj trestné oznámenie. „Teraz je však dôležité, aby sa môj syn z toho dostal. Je to aj varovanie pre ostatné deti, ktoré tam chodia. Doteraz sa mi učiteľ ani škola neospravedlnili, ani nám nepovedali, čo sa vlastne stalo,“ dodal nešťastný muž.

Škola sa proti jeho obvineniam bráni. „Stojím si za svojím učiteľom, je to jeden z najsvedomitejších pedagógov. Je mi hrozne ľúto, čo sa stalo. Momentálne prebieha vyšetrovanie, počkám na jeho závery. Laboratórium je uzavreté, dám vypracovať nezávislý posudok znalcovi z oblasti elektrotechniky,“ vyjadril sa riaditeľ školy Peter Lénárt.

Celý rad nedostatkov

Inšpektorát práce v súvislosti s touto udalosťou zistil závažné porušenia právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. „Možno hovoriť o fatálnom zlyhaní v súvislosti so zabezpečovaním výchovnovzdelávacieho procesu, pretože absentovalo množstvo opatrení a zákonných povinností súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami nevyhnutnými na zamedzenie bezprostredného ohrozenia života a zdravia osôb,“ informoval Róbert Bulla, hlavný inšpektor práce a pokračoval: „Z priebežných zistení možno uviesť, že neboli vykonané opatrenia zamedzujúce dotyku osôb so živými nechránenými časťami pod napätím, resp. neboli používané, dokonca pridelené účinné ochranné pracovné prostriedky a rad ďalších porušení predpisov je v štádiu preverovania a dokazovania. Inšpektori práce zistili, že elektrické zariadenie – wattmeter, bolo v čase udalosti vybavené prúdovým chráničom, jeho funkčnosť je v štádiu prešetrovania.“

Otvorený list žiakov

Pobúrení študenti školy napísali anonymný list. „Na praktických predmetoch často používame vybavenie vyrobené v socialistickom Československu, ktoré je opotrebované. Meracie prístroje sú nepresné a pri ich používaní musíme veľakrát improvizovať, alebo namerané hodnoty upravovať, aby dávali zmysel. Nemáme dostatočne spoľahlivé prúdové chrániče a ani gumené či antistatické rukavice alebo gumenú obuv.

V škole bola niekoľkokrát inšpekcia, ktorá si nedostatky nejakým zázrakom nevšimla. Aj oni nesú zodpovednosť,“ píše sa v liste. Na otázky týkajúce sa zastaralého vybavenia riaditeľ školy odpovedal: „Vyjadrím sa až po ukončení vyšetrovania.“ Prípadom sa zaoberá aj polícia. „Okolnosti prípadu vyšetrujeme ako ublíženie na zdraví, začali sme trestné stíhanie,“ informovala Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Inšpekcia práce: Takto došlo k nešťastiu

1. K zasiahnutiu prúdom došlo pri dotyku žiaka s nechránenými časťami pod napätím.

2. Študent chytil oboma rukami meracie svorkovnice.

3. V dôsledku toho došlo k úniku elektrického prúdu mimo chránený obvod.

4. Lukáša zasiahol elektrický prúd s napätím takmer 400 voltov.

5. Jeho telo sa stalo súčasťou uzatvoreného elektrického obvodu.