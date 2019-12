Tak toto určite nečakal: Bale má zakázaný golf!

Žiaden golf! Tak takýto zákaz veru hviezdny futbalista Greth Bale (30) nečakal. Hádam by to skôr prijal od svojho klubového chlebodarcu Realu Madrid, ale nie od Waleského futbalového zväzu!

Od Realu by to zrejme očakával sám futbalista, ktorý po spečatení priameho postupu na budúcoročné EURO provokoval waleskou vlajkou s nápisom:čím dal tým jasne najavo, kde sú jeho priority. Trest od madridského veľkoklubu nedostal, tréner Zidane zachoval – na rozdiel od fanúšikov Realu, ktorý ho vypískali - čistú hlavu, keď povedal:

Zákaz však prišiel od národného zväzu, ktorý Garethovi odkázal, že počas ME 2020 má golf zakázaný. „Ryan Giggs vyhlásil, že v tímovom kempe bude jednotkou futbal. A tak vydal príkaz, že golfové ihrisko nie je podmienkou miesta, kde si futbalisti rozložia svoju bázu. Nechce, aby riskovali možné zranenie, ku ktorému by počas golfu mohlo dôjsť,“ povedal Jonathan Ford, generálny sekretár zväzu. Znamená to, že Bale a spol. si budú musieť nájsť nejakú inú zábavku na chvíle voľna. Takú, pri ktorej nehrozí žiadne zranenie!