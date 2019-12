Neuveriteľná smola školáčky Kristínky: Za 1,5 roka dvakrát zrazená na priechode

Nechápe, prečo sa to deje práve jej. Školáčka Kristínka (12) z Lučenca má ozaj smolu. Za jeden a pol roka bola totiž dvakrát zrazená na priechode pre chodcov.

V sobotu to podľa polície bola 18-ročná vodička auta a predtým to bol motocykel. Dievčatko si z oboch nepríjemných incidentov odnieslo zranenia. Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch – toto doslova platí v prípade Kristínky, ktorá sa napriek veľkej opatrnosti a prechádzaniu cez cestu len cez priechod pre chodcov stala obeťou dvoch vážnych dopravných nehôd v priebehu 17 mesiacov.

„Túto sobotu išla dcérka so spolužiačkou na basketbal. Odprevadil som ju k priechodu a išiel som späť domov. Zašiel som za bytovku, zrazu som videl, ako autá spomaľujú, a vytušil som, že sa niečo stalo. Kristínkina spolužiačka mi už utekala oproti s tým, že dcérku zrazilo auto,“ opisuje hrozné chvíle Peter (40), otec Kristínky. Dievčatko, ktoré, podľa polície, zachytila prednou časťou auta mladá vodička Viktória (18), ležalo na zemi, no našťastie, bolo pri vedomí a komunikovalo.

Skončilo v nemocnici, kde mu ešte v ten večer operovali nohu. „Už je doma. Má zlomeninu nohy, niečo s chrbticou, celú tvár a aj telo má posiate modrinami. Určite sa bude liečiť poriadne dlhú dobu,“ domnieva sa Peter. Prípad rieši polícia ako ublíženie na zdraví.

Na zemi skončili obaja

Kristínka pritom utrpela zranenia aj vlani v júni. Vtedy ju aj jej otca zrazil podľa mužov zákona v Panických Dravciach motocykel - opäť na priechode. „Išli sme zo školy. V jednej ruke som mal bicykel a druhou som držal za ruku dcérku. Nikde nikto nebol a zrazu len obrovská rana a obaja sme skončili na zemi. Odrel som si ruku, no Kristínka mala odretú hlavu a zranenú krčnú chrbticu,“ objasňuje nešťastný otec.

Polícia však v tomto prípade trestné stíhanie prerušila, pretože mladý motocyklista (18) zo stroja nešťastne spadol a školáčku s otcom zrazil motocykel, ktorý sa pádom šúchal ďalej po vozovke. Otec dievčatka vraví, že nerozumie, prečo sa to deje práve jej. „Stále ide pekne cez priechod a nie mimo. Nie je to jej vina, no určite sa už bude báť vyjsť aj na cestu.“ Peter je napriek dvojnásobnej smole rád, že to neskončilo ešte horšie a jeho dieťa žije.