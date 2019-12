Veľká rana pre slovenskú výpravu: Paulína Fialková sa zranila!

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková (27) je momentálne v Ostersunde vo Švédsku, kde sa pripravovala na štvrtkové vytvralostné preteky. Náhle však prišla správa o zranení.

"Mám bolesti v kolenách už od malička, takže som to najrpv veľmi neriešila. Keď som však vstávala z ležky, tak mi prasklo v ľavom kolene a nemohla som ani dostúpiť na nohu," opisuje Paulína nešťastný moment.

Stav našej nádejnej biatlonistky sa podľa jej vlastných slov pomaly zlepšuje, avšak nie je na tom tak dobre, aby mohla pretekať. Všetko teda ukážu najbližšie hodiny.

Už vo štvrtok sa mala predstaviť vo vytrvalostných pretekoch. "Tréner povedal, že keď to bude vyzerať tak, ako dnes, tak je zbytočné, aby som nastúpila. Muselo by sa to zlepšiť aspoň o 50%, aby som vôbec mohla ísť na štart," vysvetľuje Slovenka.

Každopádne, Paulína sa prihlási na preteky a až tesne pred štartom sa rozhodne, či sa v nich predstaví. "Ak to nebude lepšie, budem musieť čo najskôr hľadať let domov a ísť to riešiť cez magnetickú rezonanciu," dopĺňa.