Náhly odchod dramaturgičky Talentu Kataríny († 42): Nečakaná smrť pred finále!

Finálový večer šou Česko Slovensko má talent sa nezadržateľne blíži. Prípravy na priamy prenos sú v plnom prúde a okrem narastajúcej nervozity súťažiacich je badateľný aj veľký smútok realizačného štábu, ktorý prišiel o jednu zo svojich členiek.

Ako informovala televízia na svojich stránkach, ich dlhoročná spolupracovníčka Katarína Harangozová († 42) náhle skonala. Budúca sobota sa tak bude niesť nielen v znamení veľkých prekvapení a spoznaní absolútneho víťaza šou, ale aj tejto veľkej tragédie. Okrem súťažiacich sa predstaví aj minuloročný finalista Boki (24).

Prípravu úspešnej šou ČSMT mala niekoľko rokov pod palcom aj Katarína Harangozová († 42), ktorá bola dušou projektu. Inak to nebolo ani počas tohto ročníka. Jej náhly skon všetkých šokoval. „Katka bola úžasný človek. V minulosti vyhrala boj s rakovinou. Minulý rok prišla o vlasy pre liečbu, ale ani to ju nezastavilo a s vervou sa pustila opäť do práce. Zvíťazila nad chorobou a konečne začala žiť pekný život plný radosti,“ dozvedeli sme sa zo zdroja z televízie Joj.

Bohužiaľ však prišli problémy, ktoré stáli Katku život. „Pred približne dvoma týždňami bola v nemocnici pre bolesti brucha, mala dostať nejakú baktériu a tým, že mala oslabenú imunitu, jej organizmus sa s tým nedokázal popasovať. Bola v umelom spánku, ale, žiaľ, sa už neprebrala. Nedalo sa jej pomôcť. Všetci sme z toho zdrvení,“ dodal zdroj. „Máme na Katarínu krásne spomienky a navždy zostane v našich srdciach. Posielame pozdrav do neba. Odpočívaj v pokoji,“ zneli slová z televízie, pre ktorú pracovala.

Finále plné prekvapení Otvoriť galériu Marta Jandová Zdroj: tv joj

Finále Česko Slovensko má talent bude plné emócií. Na pódium sa ako spevácky hosť okrem súťažiacich postaví aj minuloročný finalista, raper Boki, ktorý skončil v tejto šou na druhom mieste. Na svoje vystúpenie v tomto ročníku si však mladý raper prizval aj porotkyňu a speváčku v jednej osobe Martu Jandovú. Po prvýkrát tak uzrie svetlo sveta ich spoločná pesnička. Tá vznikla po tom, čo si raper stanovil podmienku, že chce vystúpiť po boku Marty. ,,Ona je najviac v tom svojom rockovom štýle. Bola to pre mňa obrovská výzva,“ vysvetlil bývalý finalista, ktorý sa predvedie už túto sobotu.