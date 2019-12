Manželky sa zapísali do histórie medicíny: Dieťa vynosili obidve lesbičky

Manželky Jasmine (28) a Donna (30) sa zapísali do histórie. Svojho syna Otisa vynosili v maternici obidve. Chlapček má dva mesiace a je zdravý ako buk. Prišiel na svet vďaka revolučnej metóde, ktorá sa nazýva zdieľané materstvo.

Lesbičky sa spoznali v roku 2014 prostredníctvom internetovej zoznamky. Okamžite medzi nimi preskočila iskra a začali spolu chodiť. Svoj vzťah oficiálne spečatili v apríli minulého roka. Ku šťastiu im nechýbalo nič, okrem bábätka. Klinika Women’s Clinic v Londýne im preto ponúkla riešenie.

Doktori im navrhli, aby skúsili zdieľané materstvo, keď sa na tehotenstve podieľajú obe ženy. „Je veľa lesbických párov, kde len jedna žena vynosí a porodí dieťa, no v našom prípade sme boli zapojené obidve,“ teší sa Donna, ktorá pracuje v armáde.

Vajíčko je Donnine. Lekári ho oplodnené umiestnili najprv späť do jej tela a po osemnástich hodinách ho dali Jasmine. Tá dieťatko donosila a porodila. Doteraz sa to este nikomu nepodarilo. „Vždy sme si boli veľmi blízke, ale to, čo nám dalo toto tehotenstvo, sme nečakali. Zblížilo to nielen nás dve, ale predovšetkým nás to zblížilo ako matky s naším synom,“ vyznáva sa Donna. Chlapček sa narodil 30. septembra bez akýchkoľvek komplikácií.

Lekári sú z novej metódy nadšení. „Toto je prvýkrát, čo sa niečo takéto podarilo. Je to vzrušujúce, pretože pre lesbické páry, ktoré chcú dieťa, to znamená, že sa tehotenstva môžu zúčastniť obe strany,“ povedal doktor Nick Macklon, ktorý pracuje v nemocnici, v ktorej sa Otis narodil.