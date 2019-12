Ondrej Duda má v Herthe veľký problém: Klinsmann ho vyhnal na tribúnu!

Vytráca sa. Nielenže nehráva, ale už nesedí ani medzi náhradníkmi. Pokles formy i zmena trénerov spôsobili, že slovenský reprezentant, ofenzívny stredopoliar Ondrej Duda (24), sa ocitol v Herthe Berlín na vedľajšej koľaji.

Kým v uplynulej sezóne bundesligy vo svojom tíme strelecky exceloval, v tomto ročníku nemeckej najvyššej súťaže sa až na sedem zápasov pozeral iba z diaľky.

Po prestupe z Legie Varšava za 4,2 milióna eur prenasledovali slovenského reprezentanta zranenia. Dlho mu trvalo, kým sa z nich vystrábil. Maďarský tréner Pál Dárdai (43) mal s ním veľkú trpezlivosť. Veril mu, povzbudzoval ho. Duda sa všetkým odvďačil nárastom formy. S 11 gólmi a 6 asistenciami sa stal najproduktívnejším hráčom Herthy.

Zlepšil sa fyzicky, kondične. Na ihrisku ukazoval veľa sebavedomia. Pochvaľoval si ho aj nový kouč Ante Čovič (44). „Ondrej je skvelý technik. Je to hráč, kvôli ktorému chodia ľudia na štadión. V práci s loptou ťažko hľadá konkurenciu,“ vyhlásil Chorvát skraja sezóny. Potom však prišiel zlom. Z prvých piatich ligových zápasov vyhrala Hertha iba jeden a Duda sa zrazu ocitol na lavičke.

Od polovice septembra odohral iba polčas proti Hoffenheimu. Šesť ligových stretnutí presedel medzi náhradníkmi. Herthe to bez neho absolútne nešlo. Prehrala štyri duely za sebou, na čo doplatil Čovič vyhadzovom. Ak si Duda myslel, že príchodom Jürgena Klinsmanna (55) svitne na lepšie časy, mýlil sa. Nemecký majster sveta a Európy ho vo svojom premiérovom zápase proti Borussii Dortmund vyhnal ešte ďalej od trávnika – na tribúnu.

Bývalý útočník vyhlásil, že chce stavať na skúsených hráčoch. Takých má v mužstve dosť, ale ani Duda už nie je žiaden bažant. „Ondrej ostáva v zornom uhle. Je neoddeliteľnou súčasťou našich úvah o tíme,“ povedal Klinsmann po príchode do klubu. Duda len v lete predĺžil zmluvu do roku 2021. Jeho hodnota vyletela na 17 miliónov eur. Dni druhého slovenského reprezentanta Petra Pekaríka (33) sú v berlínskom klube asi zrátané. Hráva iba za rezervný tím a Hertha s ním sotva obnoví spoluprácu platnú do leta budúceho roka.

Duda v aktuálnej sezóne bundesligy

Kolo Zápas Odohraté minúty

1. Bayern Mníchov – Hertha (2:2)78

2. Hertha – Wolfsburg (0:3)75

3. Schalke – Hertha (3:0)90

4. Mainz – Hertha (2:1)69

5. Hertha – Paderborn (2:1)45

6. Kolín – Hertha (0:4)na lavičke

7. Hertha – Düsseldorf (3:1)na lavičke

8. Brémy – Hertha (1:1)na lavičke

9. Hertha – Hoffenheim (2:3)45

10. Union Berlín – Hertha (1:0)na lavičke

11. Hertha – Lipsko (2:4)na lavičke

12. Augsburg – Hertha (4:0)na lavičke

13. Hertha – Dortmund (1:2)na tribúne