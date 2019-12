Leslie a Barry vyhrali titul najšťastnejší pár Británie: Za 50 ro kov sa pohádali len raz

Ľúbia sa rovnako, ako keď sa spoznali! Leslie (72) a Barry (71) sú manželmi už 50 rokov a za celý ten čas sa pohádali len raz. A aj to pre hlúposť. Vyslúžili si za to titul najšťastnejší pár Británie.

Barry spoznal Leslie, keď bol tínedžer, a vzal si ju za ženu tri dni po svojich 21. narodeninách. Podľa jeho slov to bol najkrajší darček, aký mohol dostať. Po celý ten čas, čo sú spolu, sa vážne pohádali len raz. Bolo to pre sedačku do obývačky. „Kupovali sme si novú sedačku. Barry bol v práci a ja som ju mala ísť vyzdvihnúť. Nemali ju však vo farbe, v ktorej sme ju chceli. Barry sa odmietol nasťahovať do bytu, kde je stará sedačka,“ hovorí so smiechom Leslie. Svojho manžela sa však zastane. „Dlho sme žili s jeho mamou, takže bol z toho sťahovania vystresovaný,“ dodáva.

Dôležité sú porozumenie a smiech

Pár má dve dcéry a štyri vnúčatá. Ich tajomstvom lásky je vzájomné porozumenie a smiech. „Dokončujeme svoje vety a neustále jeden druhého rozosmievame,“ opisujú. Dôležité je aj to, aby mal každý dostatok času pre seba. „Dva dni do týž­dňa spolu nie sme, pretože roznášam predpisy, a takisto ma necháva pol dňa hrať golf,“ hovorí spokojne Barry.

Láska z nich nevyprchala ani po rokoch. „Milujem ho. Keď ho vidím, som rovnako vzrušená, ako keď som ho zbadala prvý raz,“ vyznáva sa Leslie. Vedeli, že ich dlhoročné a pevné manželstvo je v dnešnej dobe veľkou raritou, a tušili, že majú veľkú šancu zvíťaziť v súťaži o najšťastnejší pár Británie. Intuícia ich nesklamala a skutočne titul získali.