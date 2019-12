Perla († 49) zahynula týždeň po narodení vysnívanej vnučky: Tragédia počas cesty k lekárovi

Na kontrolu k lekárovi už neprišla. Perla († 49) z obce Marcelová (okr. Komárno) cestovala s milovaným manželom do Bratislavy.

Práve on šoféroval vozidlo, ktoré na rovnom úseku prešlo do protismeru a čelne sa zrazilo s oprotiidúcim autom. Matka dvoch dospelých detí utrpela na mieste ťažké zranenia a aj napriek snahe záchranárov, ktorí ju na mieste oživili, žiaľ, v sanitke svoj boj o život prehrala. Manžel utrpel ťažké poranenia a leží v nemocnici v hlavnom meste.

Pozostalí a rodina z Marcelovej prežívajú mimoriadne ťažké obdobie a blížiace sa sviatky budú jedny z najhorších, aké prežijú. Perla s manželom sa tešili z úspechov dospelých dcér a radosť mali najmä z týždňového vnúčatka. „Je to obrovská tragédia. Perla bola úžasná žena. Práve teraz, len pred týždňom jej dcéra porodila dcérku. To bola jej druhá vnučka a ani si ju nestihla poriadne vyobjímať, už ju nikdy neuvidí,“ povedal známy, ktorý stále neverí tomu, že s Perlou už nikdy neprehodí ani slovo. Tragédia sa stala, keď s manželom išli v osudný pondelok k lekárovi do Bratislavy. „Perla mala ísť na kontrolu, lebo mala zdravotné problémy. Ja neviem, čo sa mohlo stať. Jej manžel bol zodpovedný vodič. Určite sa pod nehodu podpísal aj sneh. Bolo hrozné počasie,“ špekuluje píbuzný.

Po čelnom náraze na mokrej a trochu zasneženej vozovke manžel bezmocne a v bolestiach zo zranení sledoval, ako jeho životná láska zomiera. „On je z toho úplne hotový. Má operovanú ruku a psychicky je na tom veľmi zle,“ doplnil príbuzný. „Perla bola citlivá žena. Veľmi ťažko znášala, keď niekto, hoci aj cudzí, zomrel, hneď sa rozplakala. Toto si ona nezaslúžila. Tak strašne sa tešila na svoju vnučku a tešila sa z nej len týždeň. Je to strašné. Rodina bude mať veľmi ťažké Vianoce bez mamy, ktorú najviac milovali,“ uzavrel rodinný známy. Presné príčiny dopravnej nehody v súčasnosti vyšetruje polícia.