Celosvetová policajná akcia proti praniu špinavých peňazí: Zatkli 228 ľudí v 31 krajinách

Vyše 200 ľudí zatkli v 31 krajinách v rámci celosvetového policajného zásahu proti praniu špinavých peňazí.

V stredu vo vyhlásení to oznámil Europol, policajný úrad Európskej únie so sídlom v holandskom Haagu. Výsledkom razie, uskutočnenej v septembri a novembri, je 228 zatknutých osôb zapojených do prania peňazí prostredníctvom takzvaných bielych koní - osôb, ktoré nevedomky pomáhali presúvať ilegálne nadobudnuté peniaze medzi účtami alebo krajinami.

Na operácii sa zúčastnili policajné a justičné orgány v európskych krajinách, ako aj v Austrálii, Spojených štátoch a na Ukrajine, citovala Europol tlačová agentúra AFP. "Vyše 650 bánk, 17 bankových združení a ďalších finančných inštitúcií pomohlo tak, že nahlásili 7520 podvodných transakcií bielych koní. Zabránili tým celkovej strate 12,9 milióna eur," dodal Europol vo vyhlásení.

Európsky policajný úrad tiež napísal, že vyhľadávači bielych koní čoraz viac využívajú internetové zoznamky a sociálne médiá na zháňanie obetí a tie potom presvedčia, aby si otvorili bankový účet na maskovanie zasielania či prijímania peňazí. "Ak aj biele kone konajú nevedome, páchajú zločin. Policajné orgány idú najprv po osobe, ktorej meno figuruje na bankovom účte, a môže to mať vážne právne následky," upozornil Europol.