Marek mal surovo dokopať svojho štvorročného synčeka: Prípad už rieši aj Generálna prokuratúra

Prípad zbitého štvorročného chlapčeka z okresu Brezno už rieši aj Generálna prokuratúra (GP) SR. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Jana Tökölyová.

"GP SR si vyžiadala od okresnej prokuratúry v Brezne predloženie správy v aktuálnej trestnej veci ublíženia na zdraví (2019), ako aj podrobnú správu vo veci trestného stíhania vedeného vo veci týrania maloletého z minulého roka 2018," objasnila hovorkyňa. GP SR podľa jej slov nariadila správovú povinnosť podriadeným prokuratúram a bude vo veci vykonávať dohľadovú činnosť.

Zo zločinu ublíženia na zdraví obvinil policajný vyšetrovateľ 30-ročného muža z okresu Brezno. O prípade informovalo v utorok (3.12.) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na svojej internetovej stránke Polícia SR - Banskobystrický kraj. "Začiatkom minulého týždňa došlo k fyzickému napadnutiu len štvorročného chlapčeka. Obvinený muž dieťaťu bitkou a kopancami spôsobil veľmi vážne zranenia po celom tele. Chlapčeka po prevezení do nemocnice ihneď operovali a stále je v ohrození života," uvádzali policajti.

Vyšetrovateľ podľa ich slov obvineného muža umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca okresného súdu už rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. "Prípad je v štádiu vyšetrovania a keďže ide o veľmi citlivý prípad, podrobnejšie informácie zverejníme, až keď to dovolí procesná situácia," dodali v utorok policajti.