Trenčín hlási odchod veľkej klubovej ikony: Na 95 percent bol zápas s Pohroním posledný

Dlhé roky patril k základným stavebným kameňom kádra slovenského futbalového klubu AS Trenčín. V jarnej časti aktuálneho ročníka 2019/2020 však obranca Peter Kleščík (31) už nebude súčasťou mužstva zo Sihoti.

V sobotňajšom stretnutí záverečného 18. kola základnej časti tohtosezónnej edície Fortuna ligy v Nitre sa pravdepodobne naposledy predstaví v trenčianskom drese.

"Ešte nevylučujem, že úplne končím, ale na 95 percent bol zápas s Pohroním môj posledný domáci za Trenčín," povedal 31-ročný rodák z Čadce podľa oficiálneho webu trenčianskeho klubu a dodal, že od januára ho, zdá sa, neminie hľadanie nového pôsobiska. "Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni a týždne," doplnil.

Počas hráčskych čias Kleščík nadobudol mnoho skúseností, ktoré by v budúcnosti mohol zužitkovať napríklad v manažérskej funkcii. Zatiaľ sa však touto otázkou nezaoberá a ešte by si chcel aspoň nejaký čas obúvať kopačky do súťažných zápasov. "Nepripúšťam si ešte funkcionársku pozíciu. Pokiaľ mi to zdravie dovolí a niečo si nájdem, budem chcieť pokračovať ako aktívny hráč. Mám toľko rokov, koľko mám. Budem vďačný za každé pôsobisko, ktoré príde," skonštatoval Kleščík.

Ostrieľaný zadák strávil prakticky kompletnú kariéru pod Čákovým hradom. V sezónach 2014/2015 a 2015/2016 získal s tímom cenné "double". Na účinkovanie v Trenčíne bude spomínať iba v dobrom. "Získali sme titul, pohár, zažili postup z druhej do prvej ligy, v sedemnástich rokoch som bol majster Slovenska... Prevládajú vo mne pozitívne veci," zakončil Kleščík vo videu klubovej televízie.