Dominika Mirgová naspievala titulnú skladbu k muzikálu Snehová kráľovná: Vyhrajte lístky

Dominika Mirgová má nový klip na titulnú skladbu k muzikálu Snehová kráľovná! Videoklip k piesni „Roztopím“ sa nakrúcal na Záhorí pod taktovkou režiséra a scenáristu Dušana Krajčoviča.

Štáb si pri nakrúcaní užil dážď aj chlad, krásna speváčka sa klepala od zimy. Emotívna pieseň odznie na premiére muzikálu 8. decembra v Eurovia Aréne ŠH Pasienky v Bratislave. Potom sa muzikál vyberie za fanúšikmi po celom slovensku, budú si ho môcť pozrieť od Prešova až po Nitru.

Hudbu k muzikálu Snehová kráľovná zložili Kari Kimmel a Tomi Popovič. Texty piesní napísal Marián Brezáni. Titulnú skladbu s názvom „Roztopím“ emotívne naspievala Dominika Mirgová a teraz k nej nakrútila nový klip. Natáčalo sa v pieskových dunách na Záhorí.

„S Tomim, režisérom aj producentom sme dohodli miesto a čas, kde sa stretneme a išlo sa na vec. Celý štáb bol veľmi milý a kameraman trpezlivý. Od rána nám síce pršalo, ale verili sme predpovedi počasia a okolo obeda nám vykuklo aj slniečko. Aj keby si možno každý myslel, že k takejto pesničke patrí kožuch a poriadne zimné oblečenie, v klipe uvidíte pravý opak. Keďže som mala na sebe iba šaty, nebolo to jednoduché pri každej klapke dať dole sveter. Klepala som sa od zimy,“ prezradila krásna Dominika Mirgová.

Réžiu, scenár aj kameru klipu má na konte Dušan Krajčovič. V klipe si okrem Dominiky zahrali aj mladí herci Patrik Visa a Görcs Chiara.

„Bavilo ma práve to neočakávateľné. Vďaka režisérovi sa mi nakrúcalo v podstate ľahko a rýchlo. Som človek, ktorý sa dokonale vie vcítiť do atmosféry a prepadnúť emóciám a práve preto ma veľmi nebolo treba usmerňovať. Myslím si, že aj režisér bol spokojný. Ešte, keby bolo plus 20 stupňov, tak by to bolo dokonalé, ale v konečnom dôsledku nás neodradila ani tá zima,“ smeje sa Dominika Mirgová.

Prekrásny rodinný muzikál Snehová kráľovná na motívy Hansa Christiana Andersena je o sile lásky a priateľstva, ktorá dokáže roztopiť aj zamrznuté srdce a prebrať ho znova k životu. Libreto k muzikálu napísala Miroslava Váhovská, Maja Glasnerová a Peter Oravec. Réžiu má na konte Peter Oravec. V hlavných úlohách sa predstavia speváci a herci Barbora Švidraňová, Darius Koči, Majo Labuda, Romana

Dang Van či Lucia Vráblicová. Nenechajte si ujsť premiéru muzikálu 8. decembra v Eurovia Aréne ŠH Pasienky v Bratislave.

„Ja sa už neskutočne teším na premiéru, ktorá sa blíži. Keďže aj s mojim synom milujeme hudobné predstavenia, určite si premiéru nenechám ujsť. Hudbou a kultúrou ako takou žije celá moja rodina, muzikál Snehová kráľovná bude pre nás výnimočný,“ pozýva na muzikál Dominika.

Muzikál predstaví po celom Slovensku od Prešova až po Šaľu. Vstupenky si môžete kúpiť na https://vstupenky.maxiticket.sk/snehova-kralovna-muzikal-bratislava-2019 Klip „Roztopím“ si môžete pozrieť tu https://youtu.be/e4YeojpSmnQ. Všetky informácie nájdete na www.snehovakralovna.sk

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ - TAJOMSTVO ZRKADLA

08.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Bratislava

10.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Michalovce

13.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Stará Ľubovňa

14.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Prešov

15.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Košice

17.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Poprad

18.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Ružomberok

19.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Martin

21.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Myjava

16.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Levice

17.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Nové Zámky

19.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Banská Bystrica

20.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Nitra

22.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Trenčín

23.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Považská Bystrica

24.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Prievidza