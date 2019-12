Žralok zhodil 7-ročného chlapca zo surfu: Odvážny Chandler mal jedno obrovské šťastie

Na floridskej pláži sa bol surfovať len 7-ročný Chandler Moore spolu so svojím otcom. Všetko išlo v poriadku, až kým Chandler nezbadal vo svojej blízkosti plutvu žraloka. Mal jedno obrovské šťastie, že to bol len malý žralok, pretože ten ho vzápätí zo surfu zhodil. Pri veľkom žralokovi by to neveštilo nič dobré.