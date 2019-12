Nový párik? Jágr a Hantuchová pristihnutí v Prahe

Romantická večera v Prahe! České média priniesli informáciu, že po boku legendárneho hokejistu Jaromíra Jágra (47) sa objavila nová žena. Z fotografií je jasné, že ide o bývalú slovenskú tenistku Danielu Hantuchovú (36).

Podľa informácií a fotografií Expres.cz bol majiteľ a hokejista Kladna v Prahe na krste kalandára českej herečky Dany Morávkovej. Potom strávil večeru v spoločnosti Daniely Hantuchovej, s ktorou podľa spomenutého portálu po večeri spolu odišiel.

"Jaromír Jágr strávil večer s touto kráskou, spoločne odišli a zmizli v jednom z domov," píše portál Expres.cz. "My milujeme Slovákov a Slovenky hlavne," povedal Jágr na krste kalendára, čím naznačil, že má slabosť na krásne slovenské ženy.

Keď Jágr dorazil na krst kalendára Dany Morávkovej, nič nenasvedčovalo tomu, že by to mal byť pre neho zvláštny večer. V priebehu akcie sa bavil prevažne s majstrom bojových umení Attilom Véghom a pozornosť prítomných dám galantne prehliadal. Dokonca odmietol aj žiadosť o tanec s vtipom, že má zmluvu s tvorcami StarDance, že nikdy nebude tancovať.

Keď okolo 22. hodiny za tridsať tisíc českých korún (takmer 1200 eur) vydražil jeden z troch podpísaných obrazov Dany Morávkovej, zdalo sa, že jediná žena, ktorú si odvezie v ten večer domov, bude herečka na fotke z kalendára. Okolo jedenástej večer sa ale situácia zmenila...

Naposledy randil s Kopřivovou

Slávny hokejista naposledy randil s modelkou a finalistkou Českej Miss 2012 Veronikou Kopřivovou (28). V júni obaja oficiálne potvrdili rozchod, o ktorom sa špekulovalo už dlhšie. „Už spolu nie smie dlhšiu dobu, len sme to nechceli oznamovať. Počas play-off baráže som nechcel riešiť osobný život, aby to neovplyvnilo šatňu a náš cieľ. Veľmi si vážim, že to Veronika rešpektovala,“ priznal na jar pre české médiá Jágr, ktorý sa následne ešte viac sústredil na svoj klub v Kladne, ktorého je majiteľom a stále tam pôsobí aj ako aktívny útočník, pričom jeho expriateľka Veronika v tom čase už tvorila pár s modelom Miroslavom.