Americké United Airlines kúpia 50 nových airbusov: Majú nahradiť boeingy

Americká letecká spoločnosť United Airlines oznámila tento týždeň objednávku na 50 lietadiel s dlhým doletom od európskeho výrobcu Airbus.

Pre európsku firmu to znamená ďalšie víťazstvo v poslednom období nad americkým rivalom Boeing, ktorý od jari zápasí s krízou lietadla 737 MAX.

Aerolínie so sídlom v Chicagu objednali 50 strojov A321XLR. Nové lietadlá postupne nahradia 53 starších boeingov 757-200. Podmienky kontraktu zverejnené neboli, podľa agentúry AFP by však hodnota kontraktu mohla dosahovať zhruba 6,5 miliardy USD (5,87 miliardy eur). Úzkotrupé A321XLR chce spoločnosť začať využívať od roku 2024, pričom ich plánuje nasadiť najmä na linkách do Európy z Washingtonu a Newarku v New Jersey.

United Airlines sú ďalšou z amerických leteckých spoločností, ktoré sa pre tieto lietadlá predstavené iba v júni tohto roka na aerosalóne v Paríži rozhodli. Pred United Airlines kontrakty podpísali napríklad American Airlines či nízkonákladová spoločnosť JetBlue Airways.

Pre Boeing, ktorého sídlo je rovnako v Chicagu, je to ďalšia nepriaznivá správa. Firma už osem mesiacov nemôže dodávať svoje pôvodne najpredávanejšie lietadlo 737 MAX. Úrady po celom svete stiahli tieto boeingy z oblohy po tom, ako v rozpätí necelých piatich mesiacov došlo k dvom nehodám, za ktorými by mal byť problematický stabilizačný systém. Havárie z októbra minulého roka v Indonézii a marca tohto roka v Etiópii si vyžiadali celkovo 346 životov.

Podľa obchodného riaditeľa United Airlines Andrewa Nocellu lietadlá typu MAX nemajú taký dolet ako A321XLR a Boeing sa zatiaľ nerozhodol, či spustí výrobu nového stredne veľkého lietadla. Lietadlo A321XLR má o 15 % dlhší dolet ako jeho predchodca A321LR. Nový stroj je tak, čo sa týka paliva, efektívnejší než širokotrupé stroje s dlhým doletom.